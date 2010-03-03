Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri belli oldu

T24 - Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin 2009 Yılı Geleneksel Türkiye Gazetecilik Başarı Ödüllerini kazananlar belirlendi. Ödüle değer bulunan gazeteciler ve internet haber portalları şöyle:



Yönetmelik uyarınca ödül seçici kurulları şu isimlerden oluştu:

Gazetecilik: Necdet Doğan, Cengiz Kahraman, Doğan Satmış, Mehmet Tezkan, İbrahim Yıldız.

Radyo TV: Prof.Dr. Şükran Esen, Zafer Arapkirli, Mehmet Ayan, Orhan Ayhan, Sibel Güneş

İnternet: Prof.Dr. Nurdoğan Rigel, Ercüment İşleyen Hakan Kara, Celal Toprak

Ödüle değer bulunan gazeteciler ve internet haber portalları şöyle:

GAZETECİLİK

HABER

Siyasal

İlhan Taşçı-Cumhuriyet Gazetesi 13-14/08/2009 tarihinde yayınlanan“Cemaate Dokunulamadı” başlıklı haberiyle ödüle değer bulundu.

Ekonomi

Bahadır Özgün-Şebnem Turhan-Referans Gazetesi-10/02/2009 tarihinde yayınlanan “TÜİKi in Tekstil Sürprizi”başlıklı haberiyle ödüle değer bulundular.

Çevre Eğitim Sağlık

Enis Yıldırım-Habertürk Gazetesi-02/07/2009 tarihinde yayınlanan “Kahramanları Öldürdüler”başlıklı haberiyle ödüle değer bulundu.

Ali Dağlar-Hürriyet Gazetesi-23/12/2008 tarihinde yayınlanan “Bir Cümle Silindi Zehir Şehire İndi”başlıklı haberiyle övgüye değer görüldü.

Kültür Sanat Magazin

Serkan Akkoç-Hürriyet Gazetesi-24/07/2009 tarihinde yayınlanan “Kanatlı Melek 160 Yıl Sonra Yüzünü Açtı”başlıklı haberiyle ödüle değer bulundu.

Spor

Murat Ağca-Habertürk Gazetesi-25/11/2009 tarihinde yayınlanan “700 Bin Tl.Kazandı Haram Diye Almadı”başlıklı haberiyle ödüle değer bulundu.

Köşe Yazısı

Yavuz Semerci-Habertürk Gazetesi-20-21/11/2009 tarihinde yayınlanan “Size Bir Dersim Hikayesi Anlatayım”başlıklı yazısıyla ödüle değer bulundu.

Araştırma

Nagehan Alçı-Akşam Gazetesi-23-26/11/2009 tarihinde yayınlanan “Akşam Karabağ”da” başlıklı araştırmasıyla ödüle değer bulundu.

Belma Akçura-Milliyet Gazetesi-29/09/2009 tarihinde yayınlanan “Devletin Kürt Filmi”başlıklı araştırmasıyla övgüye değer görüldü.

Röportaj

Ayşe Arman-Hürriyet Gazetesi-31/05/2009 tarihinde yayınlanan “Eşcinsel Hakem” başlıklı yazısıyla ödüle değer bulundu.

Spor Köşe Yazısı

Bağış Erten-Radikal Gazetesi-12/07/2009 tarihinde yayınlanan “Armstrong,Pelps,Bolt,Real Madrit” de Oynar mı ?”başlıklı yazısıyla ödüle değer bulundu.

Sayfa Düzeni

a) Birinci Sayfa Düzeni-Fikret Ercan-Hürriyet Gazetesi-02/03/2009 tarihli sayfasıyla ödüle değer bulundu.

Ersoy Diyar-Milliyet Gazetesi-09/12/2009 tarihli sayfasıyla övgüye değer görüldü.

b) İç Sayfa Düzeni-Naci Koç-Habertürk Gazetesi-28/11/2009 tarihli 23 üncü sayfasıyla ödüle değer bulundu

c) Spor Sayfası Düzeni-.İbrahim Sarıdağ-Habertürk Gazetesi-07/07/2009 tarihli-spor sayfasıyla ödüle değer bulundu.

Karikatür

Latif Demirci-Hürriyet Gazetesi 22/05/2009 tarihli “Yazısız” karikatürü ile ödüle değer bulundu.

Fotoğraf

İbrahim Usta-Associated Press -10/09/2009 tarihli “İstanbul SOS”konulu fotoğrafıyla ödüle değer bulundu.

Berin Alpaslan-Anadolu Ajansı-24/02/2009 tarihli “Yine de Bayram”konulu fotoğrafıyla övgüye değer görüldü.

TELEVİZYON – RADYO

TV Haber Dalında : Sena Kiper- Oktay Uçar-NTV’de 19/10/ 2009 tarihinde “Horizan 1 Gemisi “ başlıklı haberleriyle ödüle değer bulundular..

Erol Candabakoğlu-Fox TV’de 02-03/03/2009 tarihinde yayınlanan “Turhan Çömez’i Bulduk” başlıklı haberiyle övgüye değer görüldü.

TV Haber Program Dalında: Ramazan Öztürk-TRT 2’de 02/07/2009 tarihinde yayınlanan “Kırılma Noktası “Afganistan” başlıklı programı ile ödüle değer bulundu.

TV Belgesel Dalında: Tülay Akca-TRT-2 ‘de 13/02/2009 tarihinde yayınlanan “Katip Çelebi” başlıklı belgeseli ile ödüle değer bulundu.

TV Kültür-Sanat - Magazin Dalında: Yasemin Küçükkaya-TRT -2’de 29/05/2009 tarihinde yayınlanan “Fatih Sultan Mehmet’in Topları”adlı eseriyle ödüle değer bulundu.

TV Spor Program Dalında: Ali Birerdinç- Yaban TV’de 30/07/-16/08/2009 tarihinde yayınlanan “Deniz K.K Yelken Yarışları” programı ile övgüye değer görüldü.

TV Kamera Çalışması Dalında: Çağatay Kenarlı- DHA’nda 09/09/2009 tarihinde yayınlanan “Selde Hayata Tutundular” görüntüleri ile ödüle değer bulundu.

RADYO Haber Program Dalında: Filiz Yentürk-TRT’de 5 Ocak 2009 da yayınlanan “Deniz Ekonomisi” programı ile ödüle değer görüldü.

İNTERNET:

NTVMSNBC.COM ödüle değer görüldü

ODA TV.COM övgüye değer bulundu.

NEZİH DEMİRKENT ÖZEL ÖDÜLÜ:

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu 2009 Nezih Demirkent Özel Ödülü’nün Dünya Gazetesi yazarı Ali Ekber Yıldırım’a verilmesini kararlaştırmıştır.

Yıldırım uzunca bir süredir tarım ve hayvancılık alanındaki sorunları, gelişmeleri ve alınacak önlemlerle ilgili önerilerini “Tarım Dünyasından” başlıklı köşesinde yazmaktadır.

Ödül töreninin yeri ve zamanı daha sonra açıklanacak.