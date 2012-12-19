RSF: Türkiye 'gazeteciler için en büyük cezaevi'

Gazetecileri Koruma Komitesi'nin (CPJ) ardından Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü de gazetecilere yönelik baskılara ilişkin raporunu açıkladı. Raporda CPJ'ye göre 49 olan Türkiye'de cezaevinde bulunan gazeteci sayısı 42'ye düştü.

Türkiye'nin 'Gazeteciler için en büyük cezaevi' olarak nitelendirildiği rapora göre basına yönelik baskılar askeri rejimin sona ermesinden beri erişilmemiş bir düzeye ulaştı.

RSF, raporunun “Türkiye” bölümünde “Sınırlı yasal reformlar, medya profesyonellerine yönelik ‘Terörle Mücadele’ adına girişilen tutuklama, baskın ve kovuşturmaların ritmini dizginleyemedi. Baskıcı yasalar üstüne temellenen güvenlik merkezli yargı pratiğiyse, bilgi özgürlüğü ve adil yargılanma haklarına pek saygı göstermiyor. Bu olgu, şimdilik halen canlı ve çoğulcu görünen medyatik manzara bakımından yeni bir yıldırıcı iklimin hakim olmasına neden oluyor.” tespitine yer verildi

RSF'ye göre cezaevindeki gazeteciler

Mesleki faaliyetleriyle bağlantı olarak tutuklu bulunan gazeteciler

Bayram Namaz, Füsun Erdogan, Hikmet Ciçek, Tuncay Özkan, Mustafa Balbay, Soner Yalçin, Yalçin Küçük, Turan Özlü, Hasan Özgünes, Tayip Temel, Cengiz Kapmaz, Abdullah Cetin, Ayse Oyman, Çagdas Kaplan, Dilek Demirel, Ertus Bozkurt, Fatma Koçak, Hüseyin Deniz, İsmail Yildiz, Kenan Kirkaya, Mazlum Özdemir, Mehmet Emin Yildirim, Nahide Ermis, Nevin Erdemir, Nilgün Yildiz, Nurettin Firat, Ömer Çelik, Ömer Çiftçi, Ramazan Pekgöz, Sadık Topaloglu, Selahattin Aslan, Semiha Alankuş, Sibel Güler, Yüksek Genç, Zeynep Kuray, Ziya Ciçekçi, Zuhal Tekiner, Deniz Yildirim, Turabi Kisin, Özlem Agus, Zeynep Kuris, Sadiye Eser

Mesleki faaliyetleriyle bağlantılı olarak hapiste bulunan medya çalışanları:

Pervin Yerlikaya, Saffet Orman, Çigdem Aslan, Irfan Bilgiç

Durumu halen araştırma konusu olan tutuklu gazeteci ve medya çalışanları:

Ali Konar, Faysal Tunç, Ferhat Ciftçi, Hamit Dilbahar, Kenan Karavil, Murat Ilhan, Nuri Yesil, Ömer Faruk Caliskan, Sevcan Atak,

Seyithan Akyüz, Sahabettin Demir, Ahmet Birsin, Sebahattin Sürmeli, Ferhat Arslan, Sultan Saman, Bahar Kurt, Musa Kurt, Mustafa Gök, Erdal Süsem, Hatice Duman, Hakan Soytemiz, Erol Zavar, Miktat Algül, Sükrü Sak, Mehmet Haberal

Gazeteci cinayetlerinde yüzde 33’lük artış

RSF’nin yıllık bilançosu, dünyada öldürülen haberci sayısında yüzde 33’lük bir artış yaşandığını ortaya koyuyor: 2011’de 66 olan tutuklanan gazeteci sayısı, bu yıl 88’e ulaştı. İnternet yoluyla muhalefet eden 47 kişinin de yıl içerisinde katledildiğini de tespit eden RSF yetkilileri, sayının 5 olduğu 2011’e göre yüzde 840’lık bir artışa işaret ettiğini açıkladılar; 2012 bilançosunun 1995’ten bu yana aktarılan “en karanlık tablo” olduğunun altını çizdiler.