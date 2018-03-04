Türkiye Gazeteciler Federasyonu: Yaygın ve yerel basının hayat damarları kesiliyor

Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karaca, TBMM Genel Kurulu’nda onaylanan yasa ile birlikte, Basın İlan Kurumu’nun icra iflas ve konkordato ilanlarına el koyduğu ve kurduğu Resmi İlan Portalı sitesinde yayımlama hakkını kendi uhdesine aldığını söyledi.

Cumhuriyet'ten Savaş Kalkan'ın haberine göre “Yaygın ve yerel basının adeta bütün hayat damarları kesiliyor” diyen Karaca, şunları kaydetti:

“Bu büyük oyuna çanak tutan Basın İlan Kurumu Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu derhal istifa etmelidir. Bu kanunla, yerel ve yaygın gazetelerde yayımlanan resmi ilanlar, ilk defa gazeteler by-pass edilerek BİK’in resmi portalında yayımlanmak suretiyle resmiyet kazanacak. Resmi İlan Portalı’nın yasal dayanağı yok. Hatırlanacağı gibi BİK’in daha önce yaptığı ve gerçekte bir FETÖ projesi olarak bilinen, gazete birleştirme kampanyaları, çok önemli mağduriyetlere ve basın sektöründe istihdam sorunu başta olmak üzere çok sıkıntılı sonuçlara yol açmıştı. İşte bu da tipik bir FETÖ taktiğidir ve hedefi de, Türk basını ile hükümet ve devlet yetkililerini karşı karşıya getirip, basın sektöründe infial yaratmaktır. Bu kararla birlikte aslında kademeli olarak bütün resmi ilanlar, BİK’in Resmi İlan Portalı’nda yayımlanacaktır. Çok yakında, ‘yazılı basın zaten bitti’ yaygarası ile resmi ilanların tamamıyla dijital platforma taşınması sağlanacaktır.”