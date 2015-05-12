Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nden Danıştay törenine akreditasyona tepki

Danıştay Başkanı Zerrin Güngör’ün, kurumun 147’nci kuruluş yıl dönümü törenini izlemek için gelen gazetecileri kapıdan sokmaması tepkilere neden oldu.

Töreni sadece TRT ve AA’nın izlemesine izin verilmesini tutanak altına alan yargı muhabirleri hukuki yollara başvuracaklarını açıkladı. Danıştay’ın medyaya akreditasyonunu Yargıçlar Sendikası, TGC ve Basın Konseyi kınadı.

Geçen yıl dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan ile Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nun tartışmasına sahne olan Danıştay'ın kuruluş yıl dönümü törenine bu yıl Feyzioğlu da gazeteciler de alınmadı.

TGC’den yapılan açıklama şöyle:

“Akreditasyon konusu Türkiye'de yıllardır bir sorun olarak gündemdedir. Sorunun çözümünü beklerken yeniden keyfi değerlendirmelerle iptaller yaşanmaktadır. İktidar, yayın politikasından hoşlanmadığı gazetelerin çalışanlarının mesleklerini yapmalarını engellemektedir.

Akreditasyon uygulaması toplantı ve genel kurullardan mezarlıklara kadar geniş bir alana taşmıştır.

Son olarak Danıştay’ın da bu yanlış uygulamaları benimsemesi düşündürücüdür. Danıştay Başkanlığı’nın 147. kuruluş yıldönümüne bu sene sadece AA ve TRT alınmıştır. Danıştay’ın 147. kuruluş yıldönümü törenlerini izlemek üzere gelen gazeteciler içeriye alınmamıştır.

Bu durum kamuoyunu bilgilendirme görevi ile orada bulunan gazeteciler arasında eşitlik ilkesine aykırı düşmektedir. Halkın bilgi alma hakkına yönelik yeni bir engellemedir. Çağdaş demokrasilerdeki basın ve düşünceyi ifade özgürlüğüne karşı bir uygulamadır. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti olarak bu yanlıştan artık dönülmesini bekliyoruz.”