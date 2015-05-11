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Danıştay töreni hem Feyzioğlu hem de gazetecilere kapandı

Yalnızca TRT ve Anadolu Ajansı'nın alındığı Danıştay törenine, Feyzioğlu konuşmasına izin verilmediği için katılmadı

Erdoğan, geçen yılki törende Feyzioğlu&#39;na uzun konuştuğu ve hükümeti eleştirdiği gerekçesiyle tepki göstermişti

11 Mayıs 2015 13:53

Geçen yıl dönemin Başbakanı Erdoğan ile Barolar Birliği Başakın Feyzioğlu'nun tartışmasına sahne olan Danıştay'ın kuruluş yıldönümü törenine bu yıl Feyzioğlu da gazeteciler de alınmadı.

Danıştay'ın bugün 147.  kuruluş yıldönümü nedeniyle tören düzenleniyor. Geçen yıl dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ile Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu arasındaki kavganın ardından bu yılki tören programından Feyzioğlu'nun konuşması çıkarıldı. Danıştay Başkanlığı, töreni medyaya da kapattı.

Oya Armutçu'nun Hürriyet'te yayımlanan haberine göre Sabah Danıştay'a gelen medya kuruluşları içeri alınmazken sadece TRT ve Anadolu Ajansı muhabirleri içeri alındı. Davet edilen Feyzioğlu ise konuşmasına izin verilmediği için Danıştay'a gelmedi.

 

'Kendi içimizde tören yapacağız'

 

Gazetecilerin talebi üzerine Danıştay Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Faruk Ateş, ''Bu yıl töreni kendi içimizde yapmaya karar verdik. İçeriye basın alınmayacak. Lütfen zorluk çıkarmayın'' dedi.Duruma tepki gösteren gazeteciler bu durumu tutanak altına aldılar.

Danıştay'da bu yıla kadar geleneksel olarak törenlerde Danıştay Başkanı'nın konuşmasının ardından TBB Başkanları da birer konuşma yapıyordu. Geçen yılki kavganın ardından bu yıl TBB Başkanı'nın konuşması programdan çıkarılarak bu gelenek bozulmuş oldu.Hükümet ise 1 Eylül'de Yargıtay'da yapılan yine TBB Başkanı'nın da Yargıtay Başkanı'ndan sonra konuştuğu töreni yasa ile kaldırmıştı.

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