TGC Başkanı: Gazetecilik açısından bu ülkede zor zamanlar hiç bitmedi

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto, “Türkiye Gazeteciler Cemiyeti olarak gazeteciliğin kamu yararı taşıyan bir meslek olduğunu, haberin suç olmadığını savunmaya devam edeceğiz. Meslektaşlarımızın sadece gazetecilik yaptıkları için gözaltına alınmalarına, tutuklanmalarına karşı çıkacağız” dedi. Olcayto, "Gazetecilik açısından bu ülkede zor zamanlar hiç bitmedi." diye konuştu.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin yeni Yönetim Kurulu görev dağılımını yaptı. Turgay Olcayto'nun Bağımsız Bağlantısız Özgür Gazeteciler Grubu 20 Nisan 2022’de yapılan seçimi yeniden kazanmıştı. Yönetim kurulu görev dağılımını 25 Nisan 2022 Pazartesi günü saat 15.00’de yaptığı toplantıda gerçekleştirdi.

Yönetim Kurulu Toplantısı'nda Turgay Olcayto Başkanlığa, Vahap Munyar Başkan Vekilliğine, Doğan Şentürk Başkan Yardımcılığına seçildi. Sibel Güneş Genel Sekreter, İhsan Yılmaz Genel Sayman, Niyazi Dalyancı, Hakan Güldağ ve Nuray Özger Karagöz Genel Sekreter Yardımcılığını üstlendi. Göksel Göksu, Pınar Aktaş ve Uğur Güç Yönetim Kurulu’nda üye olarak görev yapacaklar.

Aynı toplantıda Kadın Gazeteciler Komisyonu’nun Genel Koordinatörünün Göksel Göksu, Sosyal İşler Komisyonu Koordinatörünün Pınar Aktaş, dernek ve sendikalarla ilişkiler koordinatörünün Uğur Güç olmasına karar verildi.

Görev dağılımından sonra bir konuşma yapan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto şunları söyledi:

“Gazetecilik açısından bu ülkede zor zamanlar hiç bitmedi. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti olarak gazeteciliğin kamu yararı taşıyan bir meslek olduğunu, haberin suç olmadığını savunmaya devam edeceğiz. Meslektaşlarımızın sadece gazetecilik yaptıkları için gözaltına alınmalarına, tutuklanmalarına karşı çıkacağız. Yerel ve yaygın medyada gazetecilerin hedef gösterilmelerinin, şiddete uğramalarının ve bu eylemlerin cezasızlıkla ödüllendirilmesinin karşısında olacağız. Yurttaşlarımızın doğru haber ve bilgiye ulaşması için basın ve düşünceyi ifade özgürlüğünün önündeki engellerin kaldırılmasını sağlamaya çalışacağız. Umudumuzu hiç kaybetmiyoruz. Bütün bu zor zamanlar atlatılacak. Türkiye, yurttaşların habere özgürce ulaştığı, parlamenter demokrasinin yeşerdiği, laik Cumhuriyetin izinde yürüyen bir yönetime elbette kavuşacak.”