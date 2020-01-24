Türkiye Gazeteciler Cemiyeti: Uğur Mumcu'yu sevgi ve saygıyla anıyoruz

Aracına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu Ankara’da 24 Ocak 1993 tarihinde hayatını kaybeden araştırmacı-gazeteci-yazar Uğur Mumcu’nun 27. ölüm yılında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu bir anma mesajı yayınladı.

Anma mesajında şu görüşler yer aldı:



“Basın bir ülkenin hafızasıdır. Bu nedenle Türkiye'de halkın gerçekleri öğrenme hakkı için hizmet eden gazeteciler her zaman güç odakları tarafından hedef seçiliyor, öldürülüyor. Türkiye ne yazık ki, evrensel gazetecilik normlarına göre basın özgürlüğünün bulunmadığı ülkeler arasında yer alıyor. Bu ortamda Uğur Mumcu gibi araştırmacı gazetecilere duyulan ihtiyacın ne denli arttığını bir kez daha hatırlatıyoruz. Bugün Uğur Mumcu yaşasaydı özellikle 90’lı yıllarda üst üste gazetecilerin öldürülmesi ve siyasi cinayetlerle ortaya çıkan faili meçhuller üzerinde mutlaka kafa yorar, bütün enerjisini toplar ve dosyalara ulaşır, tozlu raflarından onları indirir ve mutlaka okurlarıyla buluşturmaya çalışırdı. O dönemden bu yana hâlâ hiçbir siyasi cinayetin ama özellikle gazeteci cinayetlerinin arkasındaki azmettiriciler ortaya çıkarılamadı. Halkın vicdanı olan Uğur Mumcu’nun ‘Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olunmaz” deyişi her geçen gün toplumda önem kazanıyor. Gazetecilerin gerçeğin peşinde koşması gerektiğini en iyi ortaya koyan isimlerden olan Uğur Mumcu’yu hiç unutmadık. Meslektaşımızı öldüren tetikçileri azmettirenlerin hala ortaya çıkarılamamasını bir demokrasi ayıbı sayıyoruz. Uğur Mumcu’yu ölümünün 27. yılında sevgi ve saygıyla anıyoruz.”