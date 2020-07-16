Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin Basın Özgürlüğü ödülü Fatih Polat ve işsiz gazetecilere verildi

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin 1989 yılından bu yana verdiği Basın Özgürlüğü Ödülleri belli oldu. Basın Özgürlüğü Ödülü bu yıl kişi dalında Fatih Polat’a verildi. Kurum dalında işsiz gazeteciler ödüle değer görüldü

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin (TGC) basın özgürlüğünün önemini vurgulamak amacıyla 1989 yılından bu yana verdiği Basın Özgürlüğü Ödülleri’ne değer görülenler belli oldu. 2020 Basın Özgürlüğü Ödülü Büyük Seçici Kurulu, 10 Temmuz 2020 Cuma günü Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nde toplandı.

Basın Özgürlüğü Ödülleri Büyük Seçici Kurulu'nda bu yıl; Türkiye Yazarlar Sendikası Genel Başkanı Adnan Özyalçıner, gazeteci- yazar Altan Öymen, TGS Genel Başkanı Gökhan Durmuş , Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk , İstanbul Barosu Başkan Yardımcısı Nazan Moroğlu , Arel Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr.Nurçay Türkoğlu, Birgün gazetesinden Semra Kardeşoğlu, TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş, gazeteci Tuğrul Eryılmaz, TGC Başkanı Turgay Olcayto ve PEN Türkiye Merkezi Başkanı Zeynep Oral yer aldı.

Kişi dalında ödül Fatih Polat'a verildi

2020 Basın Özgürlüğü Ödülü 'kişi' dalında Evrensel Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat’a verildi. Fatih Polat “Türkiye’de gazetecilere dayatılan zor koşullara rağmen mesleğin evrensel kurallarından ödün vermeden halkın haber alma hakkına sahip çıkarak, demokrasi ve özgürlüğe ulaşılması için verdiği mücadelesinden” ötürü ödüle değer görüldü.

Kurum dalında ödül işsiz gazetecilerin

2020 Basın Özgürlüğü Ödülü 'kurum' dalında “Türkiye’de halkın haber alma hakkının engellenmesi ve toplumsal belleği zedelemek için egemenler eliyle gazetecilik mesleğinden uzaklaştırılan meslektaşlarımızla dayanışma amacıyla” işsiz gazeteciler in ödüllendirilmelerine karar verildi.