Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nden Orhan Koloğlu için başsağlığı mesajı: Hiç unutmayacağız

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin (TGC), Basın Şeref Kartı ve 2000 Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü (200) sahibi gazeteci, yazar, basın tarihçisi Orhan Koloğlu'nun vefatı üzerine yayımladığı başsağlığı mesajında "Gazeteci, yazar ve basın tarihçisi olarak çok uzun yıllar başarıyla hizmet veren Orhan Koloğlu’nu kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. TGC’ye ve Basın Müzesi’ne de büyük katkı sağlayan Orhan Koloğlu’nu hiç unutmayacağız. Orhan Koloğlu’nun ailesine ve basın topluluğumuza başsağlığı diliyoruz" denildi.

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TGC yöneticileri Koloğlu'nu ziyaret edip plaket sunmuştu

2019 Temmuz ayında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu adına Başkan Turgay Olcayto ve Genel Sekreter Sibel Güneş, Koloğlu’nu ziyaret etmiş, kurulduğu günden bu yana TGC Basın Müzesi’ne verdiği büyük katkılardan dolayı şükran plaketi sunmuştu.

Ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getiren Orhan Koloğlu, şunları söylemişti:

"Galatasaray Lisesi’nde çıkardığımız İleri Dergisi ile 16 yaşında yazarlığa başladım. bugün 90 yaşındayım. Hala yazmaya devam ediyorum. Çıkacak olan 90. Kitabımın adı ’90’a girerken 90’nıncı Kitap’ yakında okurlarla buluşacak. Bu kitabımda beni var eden hayatımdaki tüm önemli olaylara yer verdim. Okumak, yazmak, araştırmak tüm hayatım boyunca en çok keyif aldığım işler oldu. Beni bugüne kadar getirdi ve ayakta tuttu. Meslektaşlarıma hatırlatmak istediğim bir konu var. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve Basın Müzesi’nin üyeleri tarafından desteklenmesi çok önemli. Ben Basın Müzesi’nin kuruluşundan bu yana elimden gelen tüm katkıyı sağladım. Müze’nin zenginleşmesi için uğraştım. Bugün bana yapılan ziyaretten büyük mutluluk duydum."

Konuşmasında Türkiye’nin demokratik bir ülke olabilmesi için Atatürk değerlerinden uzaklaşmaması gerektiğini hatırlatan Orhan Koloğlu, "Genç gazeteciler mesleklerine sahip çıksınlar. Araştırmayı hiç bırakmasınlar. Bu ülkenin var olabilmesi için Atatürk’ün dışlanmaması gerekiyor" diye eklemişti.

91 yaşındaki gazeteci, yazar, basın tarihçisi Orhan Koloğlu'nun cenazesi alınan bilgiye göre Zincirlikuyu Aile Mezarlığı’na defnedilecek, toprağa veriliş tarihi daha sonra paylaşılacak.

Orhan Koloğlu kimdir?

1929 yılında Konya Kadınhanı’nda doğdu. II. Dünya Savaşı sonrasında Libya'da yeni kurulan hükümette, Ankara hükümetinin izni ile başbakanlık görevinde bulunan Sadullah Koloğlu'nun oğlu. Galatasaray Lisesi'ni, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ne (bugün İletişim Fakültesi'ne) bağlı Gazetecilik Enstitüsü'nü bitirdi. Doktora çalışmasını Strasbourg Üniversitesi Edebiyat ve Sosyal Bilimler Fakültesi'nde yaptı. Gazetecilik hayatına 1947 yılında Sulhi Garan'ın Türk Spor adlı gazetesinde spor yazarlığı ile başladı.1964 yılında Son Saat, Yeni Sabah, Akşam, Yeni İstanbul gazetelerinde muhabir yazı işleri müdürü ve yazar olarak çalıştı. 1970-1980 yılları arasında kısa süreli Milliyet ve Hürriyet gazetelerinde görev yaptı. 12 Mart Döneminde Beyrut'ta görevli olan Orhan Koloğlu, İhtilal sonrası Türkiye'ye çağrıldı ve Filistin Kurtuluş Örgütü ile ilgili yazdığı rapor nedeniyle 15 gün Ankara Cezaevinde hapis yattı. Orhan Koloğlu, Hacettepe Üniversitesi’nde devrim tarihi dersi verdi.1982-84 yılları arasında Libya'nın Trablusgarp kentindeki El-Fateh Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak bulundu. Popüler Tarih ve Aydınlık'ta çeşitli yazıları yayınlandı.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Basın Müzesi Portreler Galerisi’nde yağlıboya tablosu asılan Koloğlu Türk Basının usta ismi Doğan Koloğlu’nun kardeşi.

Orhan Koloğlu, 1995 yılında Türk Çağdaşlaşması adlı eseriyle Sedat Simavi Sosyal Bilimler Ödülünü kazandı. 2000 yılında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü’nü aldı. 2001 yılında Reklamcılar Derneği Orhan Koloğlu'nun yüzyıllık reklam arşiv koleksiyonunu satın alarak "Türkiye'de Reklamcılığın İlk Yüzyılı: 1840-1940" adıyla bir sergi açtı ve sergiyi kitaplaştırdı. 90 kitabı var 15 ülke arşivinde çalıştı. Yedi dil biliyor.

Kitapları: Koloğlu'nun basın tarihi ağırlıklı araştırma kitaplarının bazıları;

Müthiş Türkler (1972), İslamda Başlık (1978), Takvim-i Vakayi (1981), Miyop Çörçil Olayı (1986), Abdülhamit Gerçeği (1987), İttihatçılar ve Masonlar (1991), Kuvayi Milliye'den Günümüze Türk Basını (70. Yılında Cumhuriyet Basını), Kutsal Topraklarda Casuslar Savaşı (1995, Emir Turam, Lütfullah Karaman, Mithat Baydur ve Mim Kemal Öke ile birlikte), Kim Bu Mustafa Kemal? (1997), Aydınlarımızın Bunalım Yılı 1918 (2000), Osmanlı Meclislerinde Libya ve Libyalılar (2003), Fikret Mualla / Bir Garip Kişi (2003), Cumhuriyet Dönemi Masonlar (2004) Mazlum Milletler Devrimleri ve Türk Devrimi (2004), Dünyadan Çizgilerle Atatürk (2006), Osmanlı'dan 21. Yüzyıla Basın Tarihi (2006), Kim Bu? Ecevit (2006), Numaracı Cumhuriyetçiler II. Cumhuriyetçiler Hakkında Herşey (2007), Sorularla Vahdettin (2007), Fizan Korkusundan Libya Mücahitliğine (2008), Avrupa Kıskacında Abdülhamit (2008), Cilbabtan Türbana Türkiye'de Örtünmenin Serüveni (2008), Bilimselden "Medyatik"e Tarih (2009), Şu İngilizler Canımı Çok Sıkıyor Bir Enver Paşa Kitabı (2009), Arap Kaymakam (2011), Soros, CFR ve Arap Ayaklanması (2011, Barış Doster, Haluk Hepkon ve Mehmet Ali Güler ile birlikte), İslam Aleminde Masonluk (2012), Türk Korsanları (2012), Curnalcilikten Teşkilatı Mahsusa'ya (2013), Cumhuriyet Dönemi Masonlar (2013), İlk Gazete İlk Polemik (2014), Osmanlıcadan Türkçeye Okuryazarlığımız (2015), Lawrence Efsanesi (2016), Türk-Arap İlişkileri Tarihi (2017), 90’a girerken 90’nıncı Kitap (2019)