Türkiye-Galler maçını Portekizli hakem Artur Dias yönetecek

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çarşamba günü oynanacak Türkiye - Galler maçını Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Artur Dias yönetecek.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bakü Olimpiyat Stadı'nda TSİ 19:00'da başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Dias'ın yardımcılıklarını Rui Tavares ve Paulo Soares yapacak.

Maçın video yardımcı (VAR) hakemi Portekizli Joao Pinheiro, dördüncü hakemi ise Polonyalı Bartosz Frankowski olacak.

Türkiye - Galler mücadelesi, TRT1'den naklen yayımlanacak.