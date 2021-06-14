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Euro 2020

Türkiye-Galler maçını Portekizli hakem Artur Dias yönetecek

14 Haziran 2021 11:16

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çarşamba günü oynanacak Türkiye - Galler maçını Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Artur Dias yönetecek.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bakü Olimpiyat Stadı'nda TSİ 19:00'da başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Dias'ın yardımcılıklarını Rui Tavares ve Paulo Soares yapacak.

Maçın video yardımcı (VAR) hakemi Portekizli Joao Pinheiro, dördüncü hakemi ise Polonyalı Bartosz Frankowski olacak.

Türkiye - Galler mücadelesi, TRT1'den naklen yayımlanacak.

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