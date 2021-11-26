Türkiye, Galatasaray'ın galibiyetiyle ülke puanı sıralamasında iki basamak yükseldi

Türkiye, Galatasaray'ın Marsilya karşısında aldığı 4-2'lik UEFA Avrupa Ligi galibiyetiyle birlikte UEFA'nın ülke puanı sıralamasında iki basamak yükseldi ve 16. sıraya tırmandı

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde Ajax önünde 1-0 öne geçse de üstünlüğünü koruyamadı ve mücadeleden 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Galatasaray dün gece Marsilya'yı evinde 4-2 mağlup ederken bu galibiyetle birlikte grubunu ilk iki sırada tamamlamayı da garantiledi. Fenerbahçe ise konuk olduğu Olympiakos'a 90. dakikada yediği golle 1-0 mağlup oldu. UEFA ülke sıralamasında doğrudan Türkiye'nin rakibi olan Yunanistan böylece altın değerinde puanlar kazandı.

Puanını 25.900 yapan Türkiye, tek galibiyet alabilmesine rağmen iki sıra yükselmeyi başardı. Rangers'ın Çekya temsilcisi Sparta Prag'ı 2-0 yenilmesi ve Dinamo Zagreb'in Genk ile; Jablonec'in de AZ ile 1-1 berabere kalması etkili oldu. Avrupa kupaları için kilit konumdaki 15. basamakta bulunan Yunanistan'ın ise 25.950 puanı var.

Türkiye 2021-22 sezonu bittiğinde ilk 15 içinde yer alamazsa 2023-24'te Avrupa'ya 5 değil, 4 temsilci gidecek ve Şampiyonlar Ligi'nde sadece tek Türk takımı yer alacak.