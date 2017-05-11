Türkiye füze denemesi yaptı

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Sinop'ta 280 km menzilli milli füze "Bora"nın testinin gerçekleştirildiğini söyledi.

A Haber'e konuşan Işık, "Sinop'ta 280 km menzilli Bora füzemizin yeni bir atışı yapıldı" dedi.

Işık, "Son derece başarılı atışı tekrar görmekten memnuniyet duyuyoruz. Türkiye kendi füzesini yapma noktasına geldi. Daha iyisini yapmak için büyük bir özgüven kazandık. Sinop'tan Karadeniz'in içine başarılı bir atış gerçekleştirildi" diye konuştu.

Füzenin özellikleri

Roketsan tarafından geliştirilen Bora füzesi 610 mm çaplı. Sistem, yüksek teknoloji ürünü seyrüsefer ve otomatik tevcih sistemleri sayesinde at ve uzaklaş taktiğini başarıyla uyguluyor. Sistem, farklı marka ve modellerde araç, telsiz, güç sistemi, seyrüsefer sistemi gibi alt sistemlere sahip olacak şekilde kullanıcının lojistik altyapısı ve ihtiyaçlarına göre farklı versiyonlarda tasarlanabiliyor.