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Spor

"Türkiye futbolda vergi cenneti"

Verginin çok az olduğu konuşulan Çin’de bile 5 milyon Euro'luk bir futbolcunun kulübüne maliyeti Türkiye’dekinden yüzde 54 fazla

05 Mart 2017 15:58

Uluslararası vergi ve denetim şirketi KPMG Futbol Benchmark ekibi, Avrupa’nın önde gelen futbol liglerinde uygulanan vergi sistemini mercek altına aldı. Süper Lig’de top koşturan yabancı futbolcular için kulüplerin ödediği vergi oranlarıyla Avrupa’daki örneklerinin karşılaştırmalı tablosunu çıkaran KPMG Futbol Benchmark’ın raporuna göre, Avrupa’daki bir kulüp, bir futbolcu için Türkiye’dekinden iki katı fazla vergi ödeyebiliyor. Verginin çok az olduğu konuşulan Çin’de bile 5 milyon Euro'luk bir futbolcunun kulübüne maliyeti Türkiye’dekinden yüzde 54 fazla.

Fransa’da yüksek

Örneğin, Süper Lig’de 5 milyon Euro maliyetli bir futbolcu için 900 bin Euro vergi ödenirken, bir Fransız kulübü futbolcusuna 5 milyon Euro ödemek için 9.2 milyon Euro vergiyi gözden çıkarıyor. Türkiye’de yılda en az 1 milyon Euro kazanan bir futbolcunun kulübüne maliyeti 1 milyon 190 bin Euro. Almanya’da bu maliyet 1 milyon 900 bin Euro, Portekiz Ligi’nde 2 milyon 240 bin Euro, Fransa’da ise 2 milyon 740 bin Euro'ya yükseliyor. Verginin çok az olduğu konuşulan Çin’de bile 1 milyon Euro kazanan bir futbolcunun maliyeti 1 milyon 780 bin Euro olarak öne çıkıyor. Ülkede bir futbolcuya 5 milyon Euro net kazanç önerilirken 4 milyon Euro da vergi ödeniyor.

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