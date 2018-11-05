Türkiye Futbol Vakfı\'nda yeni dönem

Engin Verel: \"En büyük hedefimiz Futbol Akademimizi hayata geçirmek\"

Türkiye Futbol Vakfı\'nın Olağan Genel Kurulu hafta sonunda gerçekleştirildi. Kurul yüksek katılımla gerçekleştirilirken spor camiasının her kesiminden yeni üyelerin başvuruları oylandı. Genel Kurulda 31 yeni üye başvurusu kabul edilirken yeni yönetim kurulunda önemli isimlere de yer verildi.

Engin Verel\'in başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda Fenerbahçe eski yöneticisi Hakan Bilal Kutlualp, TFF Federasyonu eski Eğitim Daire Başkanı Prof.Dr. Güven Erdil, TFF eski yönetim kurulu üyesi Selami Özdemir gibi isimler yer alıyor.

Kurulda söz alan Başkan Engin Verel \"Vakıf olarak önümüzdeki dönemde Türk futbolu için çok önemli bir işi sonlandırmak istiyoruz. Artık çalışmalarımızı \'Türkiye Futbol Vakfı Futbol Akademisi\'ne yoğunlaştırdık. Kısa süre sonra futbolumuzun en büyük eksiği olarak gördüğümüz eğitimli, altyapısı dolu, yalnızca futbol oynayan değil dünyaya bakışı olgunlaşmış gençleri yetiştireceğimiz okulumuzu açmak istiyoruz\" dedi

Engin Verel Başkanlığı\'ndaki yeni yönetim kurulunda; Ahmet Gürel, Alpay Tarhan, Bülent Arslan, Can Verel, Efe Ayçenk, Gülnur Tutumoğlu, Gürkan Kubilay, Güven Erdil, Hayati Küçük, Hayati Saral, Mehmet Erdoğan, Nafiz Akalın, Ramazan Güven, Selami Özdemir, Selin Açık, Tuncer Selim, Tunç Özsoy, Yahya Uğur bulunuyor

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