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Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği'nden Aydoğdu heykeline kınama

"Fatih Terim'in yıpratılması asla kabul edilemez"

02 Eylül 2017 21:45

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD), eski Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ile yaşadığı kebapçı kavgası ile gündeme gelen Selahattin Aydoğdu'nun heykelinin dikilmesini kınadı.

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan TÜFAD,  "Ülkemizde her alanda olduğu gibi futbolumuzda da insanlar kolay kolay yetişmiyor. Adli makamlara intikal etmiş ve henüz sonuçlanmamış bir olay nedeniyle değerli hocamız Fatih Terim'in yıpratılması asla kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Açıklamada, "Ülkemize itibar kazandırmış, geçmişi başarılarla dolu böyle bir teknik adamı, kişisel veya ailevi nedenlerle karıştığı bazı adli olaylar sebebiyle bir çırpıda söküp atmak kolay olamaz. TÜFAD olarak buna izin vermemiz mümkün değildir. Ülkemizde her alanda olduğu gibi futbolumuzda da insanlar kolay kolay yetişmiyor. Adli makamlara intikal etmiş ve henüz sonuçlanmamış bir olay nedeniyle değerli hocamız Fatih Terim'in yıpratılması asla kabul edilemez. Hele bu eylemin, ilim, irfan ve bilim yuvası olan yükseköğretim kurumu üniversitede, Türkiye'nin geleceği olarak gördüğümüz bir grup genç öğrencilerimiz tarafından gerçekleştirilmesi son derece üzücü olmuştur. Bu olayla ilgili yapılan 'Heykel' eylemini şiddetle kınıyor, geleceğimizin teminatı gençlerimizi hafızalarını tekrar yoklayarak sağduyulu davranmaya davet ediyoruz. Saygılarımızla" denildi.

Ne olmuştu?

Bir grup Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencisi Çeşme Alaçatı'da kebapçı Aydoğdu'nun birebir heykelini dikmişti. Uluslararası bir spor sitesinin desteğiyle yapılan heykelin üzerinde, "Türk futbolunun kaderini değiştiren adam Selahattin Aydoğdu" yazısı yer alırken; Aydoğdu "Böyle bir sürprizi hiç beklemiyordum, çok şaşkınım. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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Selahattin AydoğduFatih TerimTÜFADheykelkınama

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