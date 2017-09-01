T24 LogoT24 Logo
Gündem

Terim'le yaşadığı kavgayla gündeme gelen Aydoğdu'nun heykeli yapıldı

Heykelin üzerinde, "Türk futbolunun kaderini değiştiren adam Selahattin Aydoğdu" yazıyor

01 Eylül 2017 17:05

Eski Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ile yaşadığı kebapçı kavgası ile gündeme gelen Selahattin Aydoğdu'nun heykeli yapıldı.

Çeşme Alaçatı'da bulunan Yüzevler Kebap'ın sahibi Aydoğdu, geçtiğimiz aylarda  Terim ve damatlarıyla tartışma yaşamıştı. Terim olayın ardından görevinden istifa etmişti.

Hürriyet'ten Deniz Boy’un haberine göre, sosyal paylaşım sitesinde organize olan Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel bölümü öğrencisi bir grup, Aydoğdu'nun heykelini yaptı.

"Böyle bir sürprizi beklemiyordum"

Uluslararası bir spor sitesinin desteğiyle yapılan heykelin üzerinde, "Türk futbolunun kaderini değiştiren adam Selahattin Aydoğdu" yazıyor.

Aydoğdu ise, "Böyle bir sürprizi hiç beklemiyordum, çok şaşkınım. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi. 

ETİKETLER

Selahattin AydoğduFatih Terimheykel

İlgili Haberler

Terim'le yaşadığı kavgayla gündeme gelen kebapçı Aslantepe'deki şubesini kapattı!

"Zarar ettiğimiz için kapattık, son dönemde yaşanan olaylarla ilgisi yok"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24