Terim'le yaşadığı kavgayla gündeme gelen Aydoğdu'nun heykeli yapıldı

Eski Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ile yaşadığı kebapçı kavgası ile gündeme gelen Selahattin Aydoğdu'nun heykeli yapıldı.

Çeşme Alaçatı'da bulunan Yüzevler Kebap'ın sahibi Aydoğdu, geçtiğimiz aylarda Terim ve damatlarıyla tartışma yaşamıştı. Terim olayın ardından görevinden istifa etmişti.

Hürriyet'ten Deniz Boy’un haberine göre, sosyal paylaşım sitesinde organize olan Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel bölümü öğrencisi bir grup, Aydoğdu'nun heykelini yaptı.

"Böyle bir sürprizi beklemiyordum"

Uluslararası bir spor sitesinin desteğiyle yapılan heykelin üzerinde, "Türk futbolunun kaderini değiştiren adam Selahattin Aydoğdu" yazıyor.

Aydoğdu ise, "Böyle bir sürprizi hiç beklemiyordum, çok şaşkınım. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.