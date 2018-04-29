T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Türkiye, Fransa'da Eurosam konsorsiyumu ile füze savunma sistemi anlaşması imzaladı

İtalyan-Fransız konsorsiyumu Eurosam, Aselsan ve Roketsan ile hava ve füze savunma sisteminin gelişimi ve üretimi için anlaşma imzalandığını duyurdu. Açıklama, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransa gezisi sırasında yapıldı.

29 Nisan 2018 20:30

Türkiye, uzun menzilli hava ve füze savunma sisteminin gelişimi ve üretimi için Fransız-İtalyan konsorsiyumu Eurosam ile işbirliği anlaşması imzaladı.

Eurosam'dan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransa ziyaretinde imzalanan anlaşma, konsorsiyumun Aselsan ve Roketsan ile ortak çalışma yürütmesini öngörüyor.

Konsorsiyum, İtalya-Fransa-Türkiye'nin dâhil olduğu hava savunma sisteminin 2020'lerin ortalarında üretileceğini ve geliştirileceğini duyurdu.

Sistem hayalet uçaklara, insansız hava araçlarına ve füzelere karşı savunma amaçlı kullanılacak.

Eurosam'ı, Avrupa merkezli füze sistemi geliştiricisi ve üreticisi MBDA oluşturuyor.

MBDA ABD'de Airbus ile, İtalya'da Leonardo, İngiltere'de BAE Systems, Fransa'da devlet hisseli Thales savaş uçağı üreticisi Dassault Aviation'ın ortaklığında kuruldu.

Fransız, İtalyan ve Türk savunma bakanları Kasım ayında ortak savunma projeleri için niyet mektubu imzalamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Fransa ziyaretinin Eurosam işbirliği için önemli olduğunu ifade etmiş ayrıntı vermemişti.

'Türkiye, yeri doldurulamaz stratejik bir ortak'
Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Eurosam AselsanRoketsanAçıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan FransaFransız-İtalyanEurosamCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan FransaAselsanAvrupaMBDAABD AirbusLeonardoBAE Systems FransaThalesDassault AviationTürkKasım

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24