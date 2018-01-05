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Dünya

Türkiye-Fransa arasında füze anlaşması imzalandı

Gülten Özbey / Paris, 5 Ocak (DHA) – Türkiye ile Fransa ve İtalya arasında savunma sanayinde Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi anlaşması imzalandı

05 Ocak 2018 21:30

Gülten Özbey / Paris, 5 Ocak (DHA) – Türkiye ile Fransa ve İtalya arasında savunma sanayinde Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi anlaşması imzalandı. Türkiye, uzun menzilli hava ve füze savunma sisteminin gelişimi ve üretimi için Fransız-İtalyan konsorsiyumu Eurosam ile işbirliği anlaşması imzaladı.
Eurosam\'dan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın Fransa ziyaretinde imzalanan anlaşma, konsorsiyumun Aselsan ve Roketsan ile ortak çalışma yürütmesini öngörüyor. Konsorsiyum, İtalya-Fransa-Türkiye\'nin dâhil olduğu hava savunma sisteminin 2020\'lerin ortalarında üretileceğini ve geliştirileceğini duyurdu. Sistem hayalet uçaklara, insansız hava araçlarına ve füzelere karşı savunma amaçlı kullanılacak. 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi temaslar için gittiği Paris’te Fransız mevkidaşı Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü. Emmanuel Macron ikili görüşme öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Élysée Sarayı’nda karşıladı.
İki liderin Élysée Sarayı’ndaki görüşmesinden sonra düzenlenecek ortak basın toplantısının ardından, iki ülkenin iş heyetleri arasında farklı alanlarda anlaşmalar imzalandı. Savunma Bakanlığı, Aselsan ve Roketsan Fransız Eurosam ile Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi anlaşması, Türk Eximbank ve BPIFrance Assurance Export arasında karşılıklı reasürans anlaşması ve Türk Hava Yolları ile Airbus arasında bir satınalma mutabakat zaptı imzalandı. 
Cumhurbaşkan\'ın ortak basın toplantısı sonrasında Büyükelçilik binasına geçerek bazı kabuller yapması bekleniyor. (Fotoğraflı)

Görüntü dökümü: 
- Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron\'un Türk mevkidaşı Recep Tayyip Erdoğan\'ı karşılaması 
- İki liderin gerçekleştirdiği ortak basın toplantısı

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