Türkiye Foto Muhabirleri Derneği'nin Basın Fotoğrafları sergisi açıldı

Türkiye Foto Muhabirleri Derneği'nin (TFMD) düzenlediği ve basın fotoğrafçılığı alanında Türkiye’nin en prestijli yarışması, ‘TFMD Yılın Basın Fotoğrafları 2014’ te ödül alan fotoğraflar, Muratpaşa Belediyesi Basın Halkla İlişkiler ve Kültür Müdürlüğü’nün organizasyonu ile Değirmenönü Kültür Merkezi’nde açıldı. Açılışta konuşan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, fotoğrafın insan hayatındaki önemine dikkat çekerek, bazen bir kare fotoğrafın binlerce kelimenin anlatamadığını anlattığını ifade etti.

Geçtiğimiz yıla damga vuran ve TFMD Yılın Basın Fotoğrafları Yarışması’nda ödül alan 22 fotoğraf ile 4 seriden oluşan 70 fotoğraflık seçkiden oluşan sergi Değirmenönü Kültür Merkezi’nde açıldı. Muratpaşa Belediyesi’nin ev sahipliğinde açılan serginin açılışını Başkan Ümit Uysal, TFMD kurucu başkanlarından Dursun Gündoğdu, Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mevlüt Yeni ve TFMD Genel Sekreter Yardımcısı ve Akdeniz Bölge Temsilcisi Öner Şan ile birlikte yaptı. Sergide yer alan fotoğrafları tek tek inceleyen Başkan Uysal, bu karelerle ölümsüzleşen foto muhabirlerine teşekkür etti.

Haber fotoğrafçılarının toplumsal olayların canlı şahidi olduğunu belirten Başkan Uysal, “Haber fotoğrafçılığı çok özveri gerektiren bir iş. Bu fotoğrafların binbir zorluklarla çekildiğini biliyorum. Fotoğrafların hepsi toplumsal belleğimizde iz bırakan kareler” dedi. TFMD kurucularından Dursun Gündoğdu ise TFMD’nin bugün geldiği nokta ile gurur duyduğunu belirtti, AGC Başkanı Mevlüt Yeni ise tüm Antalyalıları bu kareleri göremeye davet etti. Sergi 30 Ekim tarihine kadar ziyaret edilebilecek.