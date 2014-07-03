Türkiye 'first lady' için de ilk kez sandığa gidecek

Türkiye, 10 Ağustos’ta ilk kez Cumhurbaşkanı seçmek için sandık başına giderken, yeni first lady’sini de belirlemiş olacak.

7 yıldır Çankaya’ya ev sahipliği yapan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eşi Hayrünnisa Gül’ün ardından kimin, tabiri caizse “seçilmiş ilk first lady” ünvanını alacağı merak konusu.

Habertürk'ten Serhat Akkan'ın haberine göre, Türkiye için “yeni dönem”in başlangıcı olarak görülen seçimle Köşk’e çıkacak Cumhurbaşkanı kadar, first lady’yi de yoğun bir maraton bekliyor.

Türkiye’nin yeni first lady’sinin, ABD modelinde olduğu gibi hem seçim sürecinde hem de sonrasında aktif olması bekleniyor.

Türkiye, yeni dönemde ABD Başkanı Barack Obama’nın eşi Michelle Obama gibi sosyal sorumluluk projelerinde, siyasi faaliyetlerde, ülke ve dünya gündeminde boy gösteren bir first lady görecek.

AKP'nin Köşk adayı Başbakan Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, CHP ve MHP'nin ortak adayı Prof. Ekmeleddin İhsanoğlu’nun eşi Füsun İhsanoğlu ve HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş yeni first lady adayları.

İşte first lady adaylarının kısa öyküleri:

Emine Erdoğan

- 1955’te İstanbul’da doğan Emine Erdoğan’ın anne ve babası Siirtli.

- Emine Erdoğan, siyasette aktif bir portre çizdi.

- İdealist Kadınlar Derneği’nin faaliyetlerine katılan Emine Erdoğan, Tayyip Erdoğan ile de 1977’de bu vesileyle katıldığı bir konferansta tanışmıştı.

- 4 Temmuz 1978’de evlendiler.

- Burak, Sümeyye, Bilal ve Esra adında 4 çocukları var.

- Ancak onlar sadece hayat arkadaşı değil siyasette de aynı yolda arkadaş oldular.

- Tayyip Erdoğan’ın siyasete ilk adımından bugünlere, Emine Erdoğan hep eşinin yanındaydı, siyasi olarak en büyük destekçisiydi.

- Emine Erdoğan’ı diğer first lady adaylarından ayıran en önemli özelliği, siyasi tecrübesinin daha fazla olması.

Başbakan ile hemen tüm miting ve organizasyonlara katılan Emine Erdoğan, birçok sivil toplum organizasyonunda da faal.

Kadınlarla kurulan ve AKP'ye hem sandıkta hem sokakta hem de alanlarda büyük destek sağlayan iletişimde, Emine Erdoğan’ın çizdiği rol modelle birlikte bu süreçleri yönetmesi kilit önem taşıyor.

Başak Demirtaş

- HDP’nin adayı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş öğretmen.

- Başak Demirtaş, eşinin aktif siyaset hayatında ön plana çıkmamayı tercih ediyor.

- Demirtaş ile Başak Demirtaş’ın arkadaşlığı, Demirtaş’ın Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde okuduğu yıllarda başladı.

- Çiftin, Delal ve Dılda isimli 2 kız çocuğu var.

- Başak Demirtaş, en son eşinin Eş Genel Başkan seçildiği HDP Kongresi’nde boy gösterdi.

Füsun İhsanoğlu

- MHP ve CHP'nin ortak adayı Prof. Ekmeleddin İhsanoğlu’nun eşi, eczacı Füsun İhsanoğlu’nun dedesi DP Milletvekili Ünal Alçılı.

- 1971’de İhsanoğlu’yla evlendi.

- İhsanoğlu’nun 10 yıllık İİT Genel Sekreterliği sırasında 57 İslam ülkesinde eğitim, sağlık ve kadın sorunlarına yönelik çalışmalar yürüttü.

- İhsanoğlu çiftinin Tuğrul, Aziz ve Orhan isimlerini taşıyan 3 oğlu var.