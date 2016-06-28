Türkiye Finans'ın eski Genel Müdürü Osman Çelik, Hazine Müsteşarı olarak atandı

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, eski Türkiye Finans Genel Müdürü Osman Çelik'in Hazine Müsteşarı olarak atanmasına ilişkin kararnameyi imzaladığını belirterek, "Çelik, özel sektör deneyimi olan başarılı bir ekonomist, hayırlı olsun" dedi.

Şimşek yaptığı açıklamada, vekaleten yürütülen Hazine Müsteşarlığı görevine atanacak ismin belli olduğunu, bu görevlendirme için Osman Çelik'in uygun bulunduğunu söyledi.

Atamaya ilişkin kararnameyi Başbakan Binali Yıldırım ile istişare ettikten sonra imzaladığını dile getiren Şimşek, "Atama sürecini başlatmış olduk, kararnameyi imzaladım, bunu Başbakanlığa göndereceğiz. Çelik, özel sektör deneyimi olan başarılı bir ekonomist, uyumlu çalışacağımız bir arkadaş, kendisine ve ülkemize hayırlı olsun" değerlendirmesinde bulundu.

Çelik'in özgeçmişi

Çelik, 1964 yılında Erzincan'da doğdu. Ortadoğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü'nden mezun olan Çelik, Devlet İstatistik Enstitüsü'nde ekonomist ve Faisal Finans Kurumu Proje Değerlendirme ve Hazırlama Müdürlüğü'nde uzman ve baş uzman olarak görev yaptı. İhlas Finans Kurumu'nda Proje ve Pazarlama Müdürlüğü ile Anadolu Finans Kurumu Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulunan Çelik, Türkiye Finans Katılım Bankası'nda 2006-2013 arasında Kredilerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, 2013-2015 arasında Ticari Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalıştı. Çelik, Haziran 2015'ten itibaren Türkiye Finans Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulunuyordu.