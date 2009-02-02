Türkiye, Filistin için 63 trilyon lira topladı

Hükümet Sözcüsü Cemil Çiçek, gündeme ilişkin bilgi verdi. Satırbaşları şöyle:



- Adli işlemler uzun zaman alıyor diye vatandaştan şikayet alıyorduk. Tebligat sisiteminden kaynaklanan bu sorunu çözmeye yönelik adalet Bakanının tasarısı kabul edildi.



- AB ile ilgili konularda sayın Egemen Bağış yaptığı temaslar ve çalışmalarla ilgili bakanlar Kurulu’na bilgi sundu.



- Davos’ta bulunan Sayın Başbakan ve Bakanların bilgi sunumu oldu.



- Davos denilince son tartışma akla geliyor ama bir çok bakan arkadaşımız önemli temaslarda bulundu.



- Bizim konu ile ilgili kanaatimiz şu: Türkiye İsrail ile ikili ilişkilerine özel önem vermektedir.



- El altından asılsız iç-dış kaynaklı değerlendirmeler yapılıyor. Yapılan bunca açıklamalara rağmen zaman zaman yanlış değerlendirmeler yapılabiliyor.



- Tekrar ifade ediyoruz ki İsrail ile ilişkilere değer veriyor ve bunu korumak istiyoruz.



- Türkiye İsrail halkını hedef almamaktadır.



- Bizim Gazze konusunda tepkimiz daha ilk günden itibaren sivil can kayıpları ve yaşanan trajediye yöneliktir.



- Türkiye’nin bütün çabası bir an önce çatışmanın sona ermesi ve insani yardımların ulaşmasıdır.



- Bizim tepkimizin uygulanan politikaya olduğu iyi bilinmelidir.



- Filistin için Türkiye'de bugüne kadar 63 trilyon toplandı.



- Taraflarla görüşebilen tek ülke biziz. Kimseye özel bir tavrımız olmadı.



- (Davos'taki kriz ile ilgili) Gerekli değerlendirmeler yapıldı, geleceğe bakıyoruz.



- Terörle Mücadele Yüksek Kurulu bu ay içinde toplanabilir.



- Biz IMF ile düzgün bir ilişki götürmek istiyoruz. Önemli olan Türkiye'nin şartlarının dikkate alınması.



