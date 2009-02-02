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Politika

Türkiye, Filistin için 63 trilyon lira topladı

Hükümet Sözcüsü Cemil Çiçek, gündeme ilişkin bilgi verdi. Filistin için bugüne kadar 63 trilyon toplandığını söyledi.

02 Şubat 2009 02:00

 Hükümet Sözcüsü Cemil Çiçek, gündeme ilişkin bilgi verdi. Satırbaşları şöyle:

- Adli işlemler uzun zaman alıyor diye vatandaştan şikayet alıyorduk. Tebligat sisiteminden kaynaklanan bu sorunu çözmeye yönelik adalet Bakanının tasarısı kabul edildi.

- AB ile ilgili konularda sayın Egemen Bağış yaptığı temaslar ve çalışmalarla ilgili bakanlar Kurulu’na bilgi sundu.

- Davos’ta bulunan Sayın Başbakan ve Bakanların bilgi sunumu oldu.

- Davos denilince son tartışma akla geliyor ama bir çok bakan arkadaşımız önemli temaslarda bulundu.

- Bizim konu ile ilgili kanaatimiz şu: Türkiye İsrail ile ikili ilişkilerine özel önem vermektedir.

- El altından asılsız iç-dış kaynaklı değerlendirmeler yapılıyor. Yapılan bunca açıklamalara rağmen zaman zaman yanlış değerlendirmeler yapılabiliyor.

- Tekrar ifade ediyoruz ki İsrail ile ilişkilere değer veriyor ve bunu korumak istiyoruz.

- Türkiye İsrail halkını hedef almamaktadır.

- Bizim Gazze konusunda tepkimiz daha ilk günden itibaren sivil can kayıpları ve yaşanan trajediye yöneliktir.

- Türkiye’nin bütün çabası bir an önce çatışmanın sona ermesi ve insani yardımların ulaşmasıdır.

- Bizim tepkimizin uygulanan politikaya olduğu iyi bilinmelidir.

- Filistin için Türkiye'de bugüne kadar 63 trilyon toplandı.

- Taraflarla görüşebilen tek ülke biziz. Kimseye özel bir tavrımız olmadı.

- (Davos'taki kriz ile ilgili) Gerekli değerlendirmeler yapıldı, geleceğe bakıyoruz.

- Terörle Mücadele Yüksek Kurulu bu ay içinde toplanabilir.

- Biz IMF ile düzgün bir ilişki götürmek istiyoruz. Önemli olan Türkiye'nin şartlarının dikkate alınması. 

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