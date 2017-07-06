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Spor

Türkiye; FIFA sıralamasında İran, Mısır ve Kosta Rika'nın gerisinde

FIFA tarafından yayınlanan tablonun ilk sırasında Almanya, ikinci sırasında Brezilya ve üçüncü sırasında Arjantin yer aldı

06 Temmuz 2017 16:49

FIFA tarafından her sene başarı oranına göre yapılan dünya sıralamasında Türkiye; İran, Mısır, Kongo ve Kosta Rika gibi ülkelerin arkasında yer alarak 33'üncü sırada yer aldı. Önceki sıralaması 25 olan A Milli Takım, 8 sıra düşerek 33'üncü sıraya geriledi.

Dünya sıralamasında 11 sıralama artışla 28'inci sıraya yükselen Kongo, 12 sıra artışla 25'inci sıraya yükselen Ukrayna, 16 basamak artışla 18'inci sıraya yükselen İsveç dikkati çeken ülkeler oldu.

FIFA tarafından yayınlanan tablonun ilk sırasında Almanya, ikinci sırasında Brezilya ve üçüncü sırasında Arjantin yer aldı.

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