Türkiye, FIFA dünya sıralamasında üç basamak daha düştü

Haziranda açıklanan FIFA genel sıralamasında on basamak düşerek 54. sıraya gerileyen Türkiye'nin gerilemesi devam ediyor. 57. sıraya düştüğü kaydedilen Türkiye'nin üstünde, Burkina Faso, Panama, Honduras, Yeşil Burun Adaları gibi takımların yer aldığı açıklandı

Eurosport.com'da yer alan haber şöyle:

FIFA tarafından bugün açıklanan yeni listede üç sıra gerilediği görülen Türkiye, 57. basamakta kendine yer buldu. Ay-yıldızlıların üstünde Yeşil Burun Adaları, Burkina Faso, Panama ve Honduras gibi takımlar yer alıyor.

A Milli Futbol Takımı’nın tarihteki en kötü derecesi 1993 yılının Ekim ayında açıklanan listedeki 67. sıraydı.

Açıklanan güncel listede İspanya birinciliği, Almanya ikinciliği korurken, Kolombiya dört sıralık sıçramayla üçüncülüğe yükseldi. FIFA Konfederasyon Kupası’nı müzesine götüren Brezilya ise 13 basamak birden yükselerek dokuzuncu sırada yer aldı.