Türkiye, fen-matematik eğitiminde AB sonuncusu

Türkiye, matematik ve fen eğitiminde dünya sıralamasında 30’uncu, AB sıralamasında ise sonuncu sırada yer alıyor



Uluslararası Matematik ve Fen Araştırmasında Eğilimler (TIMSS) kurumunun beş kıtada 60’a yakın ülkede yaptığı araştırmaya göre, Türkiye, matematik ve fen eğitiminde dünya sıralamasında 30’uncu, AB sıralamasında ise sonuncu sırada yer alıyor. Sonuçları yorumlayan Prof. Yaşar Ersoy, "Sıralamada belirlenen bu yeni durum, aslında açık ve kaygı verici olsa da sonuçlar şaşırtıcı değil" diyor.



Dünya genelinde 60 ülkede, ilköğretim son sınıf öğrencileri arasında yapılan Uluslararası Matematik ve Fen Araştırmasında Eğilimler (TIMSS: Trends International Mathematics and Science Study), Türkiye’deki matematik ve fen eğitiminin durumunun hiç de parlak olmadığını ortaya koyuyor. Matematik’te Tayvan, Güney Kore, Singapur, Hong Kong ve Japonya ilk beş sırayı paylaşırken Türkiye 49 ülke arasında 30. sırada yer alıyor. Bu aynı zamanda, Türkiye’nin Avrupa Birliği ülkeleri arasında sonuncu sırada bulunduğu anlamına geliyor.



Türkiye’nin altında Ürdün, Tunus, İran İslam Cumhuriyeti, Suriye, Mısır, Cezayir gibi ülkeler sıralanıyor. Fen Bilgisi eğitiminde ise ilk beş sırayı Singapur, Tayvan, Japonya, Güney Kore ve İngiltere alıyor. Türkiye ise yine 49 ülke arasında 31. sırada. Bu da AB sonunculuğuna denk düşüyor. Bu kategoride Türkiye’den daha kötü durumda olan ülkeler arasında Kıbrıs Rum kesimi, Gürcistan, Kuveyt, Suudi Arabistan, Katar ve Cezayir dikkat çekiyor.



'Türk eğitim sistemi yamalı bohça gibi'



Araştırma sonuçlarını yorumlayan ODTÜ Eğitim Fakültesi’nden emekli Prof. Yaşar Ersoy, durumun kaygı verici ama şaşırtıcı olmadığını söyledi. Doğu ve Batı kültürü arasında sürekli yalpaladığımızı vurgulayan Prof. Ersoy, şöyle konuştu:



"Okullar bazı siyasi iktidarların arka bahçesi olarak algılanmakta, ayrıca Türk eğitim sistemi yamalı bohçaya benzemektedir. Bohça ise daha fazla dikiş tutmamakta, ayrıca yama yerine değiştirilmesi gerekmektedir. Dahası, bazı sorunlara karşı toplumumuz ve üst düzeyde yöneticilerimiz neredeyse bağışıklık kazanmış bir görünüm sergilemektedir. Özetle, Türkiye’nin TIMSS sonuçları, araştırmaya katılan AB ülkeleriyle karşılaştırıldığında, başarı sıralamasındaki yerimiz, bu hedefe ulaşmada en azından şimdilik iyimser olmamızı engellemekte; bununla birlikte bizim elde edilen bulgulardan ders çıkarmamız ve daha çok ev ödevi yapmamız gerektiği anlaşılmaktadır."

