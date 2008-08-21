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Politika

Türkiye faşizme doğru mu gidiyor?

Uluslararası yargıç, hukukçu Prof. Rona Aybay, Türkiye'nin hızla faşizme doğru gittiğini ileri sürdü. İşte Aybay'ın uyarıları

21 Ağustos 2008 03:00

Uluslararası Bosna-Hersek İnsan Hakları Mahkemesi yargıcı Prof. Dr. Rona Aybay, dün Cumhuriyet gazetesinde, Emre Kongar'ın köşesinde yayımlanan bir mektubunda, Türkiye'nin faşizme kaydığı yönündeki iddiaları destekledi. Küreselleşme sonucu Türkiye'de laiklik ilkesi ve sosyal devlet kavramının tümüyle elden gidebileceği tehlikesine dikkat çeken Aybay, "Türkiye, anayasasındaki temel ilkeler aşılarak ve aşındırılarak hızla faşizme doğru kayıyor" dedi.

Aybay'ın yayımlanan mektubu özetle şöyle:

"...
Her çağdaş ve demokratik anayasada yer alan hukuk devleti ilkesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kendine özgü koşullarının vazgeçilmez gereği ve demokrasimizin ön-koşulu olan laiklik ilkesi ve sosyal devlet kavramı tümüyle elden gittiğinde nasıl bir Türkiye'de yaşayacağız?
..........
Bir garip seçim sistemi sonucunda parlamentoda sayısal çoğunluğu ele geçirmiş bir partinin bir kaç yöneticisi, yargıyı ıslah etmek, yani kendi çıkarlarına bağlı hale getirmek istiyorlar.
...
Bugün dünyanın çeşitli yörelerinde adı ne olursa olsun uygulamaları açısından faşist denilebilecek yöntemler yok mu?
Türkiye, anayasasındaki temel ilkeler aşılarak ve aşındırılarak hızla faşizme doğru kayıyor. "

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