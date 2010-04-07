Türkiye fahri konsolos zengini

T24- Türkiye'de 118 ülke adına 239 kişi fahri konsolos olarak görev yaparken, bu ülkelerden 50'sinin resmi elçiliği bulunmuyor.

Türkiye'de 97 ülke resmi elçilikle (başkonsolosluk, büyükelçilik, konsolosluk) temsil ediliyor.

Resmi elçiliklerin yanı sıra, 118 ülkenin fahri konsolosları da Türkiye'de çeşitli faaliyetlerde bulunuyor.

Resmi olarak elçi olmayan, ancak ülkelerin cumhurbaşkanları ve dışişleri bakanları tarafından seçilip onaylanan kişilerin gönüllü olarak yürüttükleri ''fahri konsolosluk'' görevini Türkiye'de 239 kişi yapıyor.



-EN FAZLA ALMANYA-



Almanya, Türkiye'de en fazla fahri konsolosa sahip ülke konumunda. Almanya'nın Adana, Bodrum, Bursa, Edirne, Erzurum, Gaziantep, Kayseri ve Trabzon'da olmak üzere 8 fahri konsolosu bulunuyor.

Bu ülkenin ardından Türkiye'de en fazla fahri konsolosa sahip ülkeler olarak Avusturya ve Fransa geliyor. Avusturya ve Fransa'nın 6'şar fahri konsolosu görev yapıyor.

Belarus Cumhuriyeti, Brezilya, Danimarka, İngiltere, Norveç'in 5'er, Etiyopya, Finlandiya, Hollanda, İspanya, İsveç, İsviçre, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Moğolistan ve Romanya'nın 4'er fahri konsolosu var.

Estonya, Filipinler, Güney Afrika, İtalya, İzlanda, Kazakistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Malezya, Slovenya, Sri Lanka, Şili'nin 3'er fahri konsolosla temsil edildiği Türkiye'de, Arnavutluk, Bangladeş, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Endonezya, Fas, Fildişi Sahili, Gabon, Gana, Hindistan, Honduras, Kore Cumhuriyeti, Letonya, Lüksemburg, Malavi Cumhuriyeti, Mali, Meksika, Orta Afrika Cumhuriyeti, Peru, Polonya, Portekiz, Slovakya, Togo Cumhuriyeti, Tunus, Ukrayna, Uruguay ve Ürdün'ün 2'şer fahri konsolosu mevcut.

Türkiye'de bir fahri konsolosluğu bulunan ülkeler ise şunlar:

''ABD, Bahamalar, Bayreyn, Benin, Bolivya, Bosna Hersek, Burkina Faso, Cook Adaları, Dominik Cumhuriyeti, Ekvator, El Salvador, Gambiya, Gine Cumhuriyeti, Gine-Bissau Cumhuriyeti, Guatemala, Gürcistan, Hırvatistan, İrlanda, Jamaika, Kamboçya, Kamerun, Kanada, Karabağ Cumhuriyeti, Kenya, Kırgızistan, Kolombiya, Kongo Cumhuriyeti, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Kosta Rika, Liberya, Madagaskar, Maldivler, Mauritius, Moldova, Monaco Prensliği, Myanmar Birliği, Nepal, Nijer, Oman Sultanlığı, Pakistan, Panama Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu, San Marino, Senegal, Seyşeller, Sırbistan, Sierra Leone Cumhuriyeti, Singapur, Somali, St. Kitts ve Nevis, Sudan, Tanzanya, Tayland, Türkmenistan, Yemen, Yeni Zelanda ve Zambiya.''



-FAHRİ KONSOLOSLARI VAR



Türkiye'de 50 ülkenin resmi elçiliği olmamasına rağmen fahri konsolosları var.

Resmi elçilikleri olmamasına rağmen Türkiye'de İzlanda ve Sri Lanka 3'er, Fildişi Sahili, Gabon, Gana, Honduras, Lüksemburg, Malavi, Malta, Orta Afrika, Peru ve Uruguay 2'şer fahri konsolosa sahip.

Bunların yarı sıra, Bahamalar, Benin, Bolivya, Burkina Faso, Cook Adaları, Dominik Cumhuriyeti, Gine, Gine-Bissau, Guatemala, Jamaika, Kamboçya, Kamerun, Kenya, Kolombiya, Kongo, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Kosta Rika, Liberya, Madagaskar, Maldivler, Mauritius, Monaco Prensliği, Myanmar, Nepal, Nijer, Panama, San Marino, Seyşeller, Sierra Leone, Singapur, St Kitts ve Nevis, Surinam, Tanzanya, Uganda, Yemen ve Zambiya Türkiye'de resmi elçilikleri olmamasına rağmen fahri konsolosluğu bulunan ülkeler olarak yer alıyor.