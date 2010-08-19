Türkiye Facebook'u en çok kullanan ülkelerden

T24 - Amerikan internet hizmeti sitesi Pingdom'un yaptığı bir araştırmaya göre, Türkiye, kullanıcı sayısı 500 milyonla yeni bir rekor kıran Facebook'u en çok kullanan ülkeler listesinde 9. sırada yer aldı.





Amerika'da bir grup öğrenci tarafından yıllık oluşturmak amacıyla kurulan Facebook, sadece Amerika'da popüler olma amacını aşarak, tüm dünyayı etkisi altına aldı.





Pingdom Blogunda yer alan habere göre, Facebook'taki toplam kullanıcı sayısı ilk defa 500 milyonu aşarak yeni bir rekor kırarken, Türkiye, sosyal ağ sitesini en çok kullanan 9. ülke oldu.





ABD'li internet hizmeti sitesi Pingdom tarafından yapılan "Facebook'taki ilk 10 ülke" araştırmasına göre, Facebook'un kullanıcıları, Amerika nüfusunun 1.6 katı daha fazla.





Facebook'u en fazla ziyaret eden ülkeler sıralamasında ABD, 130 milyon kullanıcıyla 1. sırada yer alırken, Türkiye 16 milyonla ilk 10'a girmeyi başararak 9. sırada yer buldu.





Listede ABD'nin ardından 28 milyon kullanıcısıyla 2. sırada İngiltere, 26 milyon kullanıcısıyla da 3. sırada Endonezya bulunuyor. Ayrıca, ilk 10 arasına sırasıyla, İtalya, Fransa, Hindistan, Almanya, Meksika ve Kanada da girdi.





"Toplam kullanıcı sayısı 1 milyarı bulacak"



Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'e göre, Facebook'un kullanıcı sayısı yakında 1 milyarı bulacak. Pingdom da, dünyada 2 milyara yakın internet kullanıcısı bulunduğu ve Facebook'un da dünyada en çok kullanılan sosyal ağ sitesi olduğu için, bu tahminin gerçekleşmesinin zor olmayacağı yorumunu yaptı.



