Türkiye F klavyeye geçiyor

T24 - Hükümet, 15 milyon öğrenciye ücretsiz dağıtılacak tablet bilgisayarları ‘Türkçe F klavyeli’ olarak ürettirme kararı aldı. Bu karar gelecek neslin, şu an çoğunlukla kullanılmakta olan Q klavyeden uzaklaşması anlamına geliyor.



AKP Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Erdem’in, bilgisayarlarda Türkçe’ye daha uygun olan F klavye kullanılmasını özendirme girişimleri, uygulamaya geçiyor. ‘FATİH Projesi’ kapsamında okullarda dağıtılacak olan bilgisayarlara “F klavye” şartı getirildi.



Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Microsoft, Apple, Cisco ve Intel gibi dev yazılım şirketleriyle geçen hafta ABD’de yaptığı “tablet PC” görüşmeleriyle ilgili olarak Bakanlar Kurulu’na bilgi verdi. Habertürk gazetesinin haberine göre, Ankara’da bir ilköğretim okulunda pilot olarak başlayacak olan uygulama, gelecek dönem, tüm okullarda yaygınlaştırılacak.

F'ye geçene 50 TL ek ödeme



Aynı zamanda Dil ve Edebiyat Derneği Başkanı olan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Erdem, “Bu işin peşini bırakmayacağım. Q klavye Türkçe’ye ters, Q klavye ile yazmak daha zor. F klavyede ise Türkçe’de çok kullanılan harfler hemen parmaklarımızın altında. F klavye ile yazı akıp gidiyor. İlk etapta, bilgisayarla henüz tanışan çocuklarımıza yoğunlaşacağız” dedi.



Bu arada AKP genel merkezinde de parti personeline F klavye yazım kursu açıldı. 60 saatlik kurs sonunda Q klavyeden F klavyeye geçen personele aylık 50 TL ek ödeme yapılıyor.