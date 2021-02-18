Türkiye F-35 programında kalmak için ABD'de 750 bin dolara lobi şirketi tuttu

Türkiye, F-35 programında kalmak için Amerika Birleşik Devletleri'nde lobi şirketi tuttu. Savunma Sanayii Başkanlığı'na (SSB) bağlı SSTEK Savunma Sanayi Teknolojileri şirketi Washington DC'nin en prestijli hukuk firmalarından biri olan Arnold & Porter'la anlaştı.

Euronews'in haberine göre; yabancı ülkeler adına lobi faaliyeti yapan firmalar için zorunlu olan ve adalet bakanlığına yapılan başvuru belgesine göre Savunma Sanayı Başkanlığı, F-35 programındaki Amerikalı ticari paydaşlar konusunda stratejik danışmanlık ve erişim karşılığında 750 bin dolar ödeyecek. 1 Şubat'ta başlayan sözleşme altı ay boyunca geçerli olacak.

Arnold & Porter'ın yaptığı başvuruda lobi şirketinin, "halihazırdaki karmaşık jeopolitik ve ticari faktörleri göz önünde bulundurarak SSB ve Türk tedarikçilerin F-35 programında kalması yönünde stratejik danışmanlık" yapacağı vurgulandı.

Şirket ayrıca SSB'nin programda stratejik müttefik olarak kalmasının önemini anlatmak için Amerikalı ticari paydaşlara ulaşacak.

Arnold & Porter'ın, konuyla ilgili SSB'ye herhangi bir vaat veya garanti vermediği de belirtilirken, başarılı bir sonuç alınmasa dahi anlaşılan ödemelerin yapılacağı belirtildi.

Türkiye, S-400 alımı nedeniyle F-35 programından çıkarılmıştı

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Temmuz 2019'da Türkiye'nin çok uluslu F-35 programından çıkarıldığını açıklamıştı. Fakat sonrasında Savunma Bakanlığı, kritik parçaların gelecek yıl sonuna kadar Türk savunma sanayi şirketlerinden tedariğine devam edileceğini açıklamıştı.

Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sistemi Washington ile Ankara arasında krize neden olmuştu. Yapılan alım nedeniyle ABD Türkiye'ye yaptırım kararı almıştı.