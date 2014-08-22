Türkiye evlilik öncesi sekse hayır diyor!

Pew Araştırma Şirketi’nin dünya çapında yaptığı araştırmaya göre, Türkiye’de yaşayanların yüzde 78 evlilik dışı ilişkileri, yüzde 62 kumarı, yüzde 59 eşcinselliği, yüzde 58 kürtajı, yüzde 46 evlilik öncesi cinsel ilişkiyi, yüzde 42 alkol kullanımını, yüzde 24 boşanmayı, yüzde 14 ise doğum kontrolünü kabul edilemez buluyor.

Yaşadığımız topraklar hayata bakış açımızı, değer yargılarımızı ve ahlak anlayışımızı kökten etkiliyor. Peki Dünya evlilik dışı ilişkiler, kürtaj ve eşcinsellik gibi konularda ne düşünüyor?

Kültür insanlarla şekillendiği kadar coğrafyadan, iklimden ve inançlardan da etkileniyor. Neyi kabul edilebilir bulduğumuz, neyi ayıpladığımız yaşadığımız toprakların geleneklerine ve tarihine göre değişiyor.

Radikal’de yer alan habere göre, Pew Araştırma Merkezi tarafından hazırlanan Küresel Yaklaşımlar Projesi evlilik dışı ilişkiler, kumar, eşcinsellik, kürtaj, evlilik öncesi cinsel ilişki, alkol tüketimi, boşanma ve doğum kontrolü gibi konularda hangi ülkenin nasıl düşündüğünü araştırıyor.

Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 40 ülkeden 40.117 bireyin yanıtlarına göre düzenlenen araştırmanın sonuçlarına göre:

%78 evlilik dışı ilişkileri, %62 kumarı, %59 eşcinselliği, %58 kürtajı, %46 evlilik öncesi cinsel ilişkiyi, %42 alkol kullanımını, %24 boşanmayı, %14 ise doğum kontrolünü kabul edilemez buluyor.

Peki, Türkiye?

Pew’un notlarına göre genellikle Afrika ülkeleri ve çoğunlukla Müslüman olan ülkeler bu aktiviteleri ahlak dışı ve kabul edilemez bulurken Batı Avrupa, Japonya, Kuzey Amerika gibi gelişmiş ekonomi bölgelerinde insanların bunları kabul etme ve hatta ahlaki bir konu olarak görmeme oranları yükseliyor.

Afrika ve Orta Doğu’da çoğunluk kumarı kabul edilemez bulurken Fransa, Kanada ve ABD’nin kumarla bir sorunu yok gibi görünüyor. Mısır, Gana, Endonezya, Ürdün, Filistin, Tunus ve Uganda’dan katılımcıların %90’ı eşcinselliği kabul edilemez bulurken Avrupa’da bu oran çok düşük.

40 ülkenin 26’sında bireylerin yarısından fazlası kürtajı ahlaki olarak kabul edilemez buluyor. Hatta, Latin Amerika ve Müslüman ülkeler kürtaja ahlaksızlık olarak bakıyor. Öte yandan, Avustralya, Kanada, Japonya ve Batı Avrupa bu konunun ahlakla ilgisi olmadığını ya da ahlak dışı olmadığını düşünme eğilimi gösteriyor.

Evlilik öncesi cinsel ilişki Müslüman ülkelerde kabul görmezken Almanya, Fransa ve İspanya’dan katılan bireylerin %10’u bu fikre katılıyor. Alkol ise çeşitli fikirlerin ortaya çıkmasına yol açan bir konu. Müslüman ülkelerin alkol kullanımını sorunlu bulduğunu söylemek yanlış olmaz.

Boşanma ise Orta Doğu’da dahi rahatlıkla kabul ediliyor gibi görünmekte. Doğum kontrolü konusunda rahatsız hisseden ülkeler ise Pakistan, Nijerya ve Gana…

Araştırmanın ülkeler bazında sonuçlarını derinlemesine incelemek için buraya tıklayınız.