Türkiye, evinde en az kitap bulunan ikinci Avrupa ülkesi

T24 Haber Merkezi

Hanelerdeki kitap sayılarının incelendiği veriler, Türkiye’de en üst sosyoekonomik kesimde yer alan kişilerin evlerinde ortalama 179 kitap bulunduğunu gösteriyor. Bu sayı, Avrupa ülkeleri arasında sondan ikinciliğe denk düşüyor.

Bir başka araştırma da Türkiye’de kitapların, insanların ‘ihtiyaç listesinde’ 235’inci sırada olduğunu işaret ediyor. Kişi başına düşen ortalama kitap sayısı ise 8.4.

Medya takip kurumu Ajans Press, Avrupa ülkelerinde evlerde bulunan ortalama kitap sayılarını ele alan araştırmayı inceledi. Kurumun OECD verilerinden ve medyada kendine yer bulan ilgili haberlerden derlediği bilgilere göre Türkiye’de en üst sosyoekonomik dilimde yer alan hanelerde, ortalama 179 kitap bulunuyor.

2015 yılı verilerinin esas alındığı raporda birinci sırada ortalama 423 kitapla Lüksemburg var. Lüksemburg’u 413 kitapla Macaristan ve 346 kitapla Almanya takip ediyor.

Öte yandan hanelerdeki ortalama kitap sayısının en düşük olduğu ülke, 172 kitapla Hırvatistan. Türkiye, 179 kitapla Hırvatistan’ın ardından listede sondan ikinci. Türkiye’nin önünde sırasıyla Sırbistan ve Slovakya bulunuyor.

ITS Medya ve Ajans Press’in gerçekleştirdiği medya incelemesinde yazılı basına yansıyan ‘kitap haberleri’nin sayıları da belli oldu. Araştırmada, 2018 yılı içerisinde yazılı basına kitaplarla ilgili 97 bin 675, geçtiğimiz yıl 151 bin 852 ve 2016 yılında ise 121 bin 482 haber yansıdığı tespit edilmiş.

Kitap, Türkiye toplumunun 'ihtiyaç listesi'nde 235'inci sırada

Bu noktada Uluslararası Yayıncılar Birliği’nin 2016 yılında yayımladığı veriler hatırlanabilir. Bu verilere göre Türkiye'de kişi başına 8.4 kitap düşüyordu. TÜİK verilerine göre de kitap okumak Türk insanının ihtiyaç listesinde 235. sırada. Kitap okumaya ayırdığımız süre ise günde ortalama 1 dakika.

En fazla kitap okuyan ülkelerin başında, yüzde 21 ile Fransa ve İngiltere var. Ardından, yüzde 14 ile Japonya geliyor. ABD'de bu oran yüzde 12, İspanya'da ise, yüzde 9. Türkiye'de ise, oran binde bir.

‘Okuma alışkanlığı’nda dünyada 86. sıradayız. Dünyada kişi başına düşen ortalama kitap harcaması 1.3 dolarken, Türkiye'de bu sayı 25 sent...

Çocuklara kitap hediye edilmesi sıralamasında da Türkiye, 180 ülke içerisinde 140’ıncı sırada.

Halbuki Statista’nın yayınladığı veriler, Türkiye’de ‘okur-yazarlık oranı’nın yüzde 95’in üzerinde olduğunu gösteriyor. ‘Okuma oranı’mız ise, görüldüğü üzere o kadar yüksek değil.