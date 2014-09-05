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Kültür-Sanat

Türkiye Eurovision'a posta koydu, Asya Pasifik yarışmasına katılıyor!

TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin, Avrupa Yayın Birliği'nin gerçekleştirdiği Eurovision yarışmasına katılmayacaklarını açıkladı

05 Eylül 2014 19:48

TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin, Eurovision yerine Asya Pasifik Yayın Birliği'nin düzenlediği Müzik Yarışmasına katılacaklarını, Türkiye'yi Manga'nın temsil edeceğini söyledi.

DHA'nın haberine göre, Denizli'de bugün sabah saatlerinde, Uluslararası Sözlü Müzik Festivali için tanıtım toplantısı düzenlendi. Bu yıl 10- 13 Eylül tarihleri arasında 5'incisi düzenlenecek festivalin Çamlık Ofis'te düzenlenen tanıtım toplantısına TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin de katıldı.

TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin, toplantıda bir soru üzerine bu sene Eurovision'a katılmayacaklarını belirtip, "Avrupa Yayın Birliği Başkanı bize gelerek kameralar önünde özür diledi. Ancak, özür yeterli olmuyor tabii. Bizim eleştirdiğimiz hükümlerle ilgili ciddi bir düzeltme yapılmadı" diye konuştu. Şahin, Eurovision yerine Asya Pasifik Yayın Birliği Müzik Yarışması'na katılacaklarını söyledi.

Türkiye'nin hem dünyadaki üç büyük kuruluştan biri olan Asya Pasifik Yayın Birliği hem de Avrupa Yayın Birliği üyesi olduğuna dikkati çekip, "Biz, bu sene ilk defa Asya Pasifik Yayın Birliği'nin Müzik Yarışması'na Manga Grubu'yla katılacağız. Bunu resmi bir açıklama olarak yapıyorum. Katılmamızı sağlayan en önemli unsur, bizim yaptığımız şeylerin çok önemsenmesi.

Manga Grubu, daha önce de Eurovisiona katılmış ve güzel bir başarı elde etmişti. Bizi hiç kırmadan kabul ettiler. Asya Pasifik Yayın Birliği Müzik Yarışması'nın farklılığı kendilerine özgü, ilk defa orada seslendirilecek parça istiyorlar. Manga ilk kez orada okuyacakları bir şarkı hazırlıyor" dedi.

 

Yarışmaya hangi ülkeler katılıyor?

 

Asya-Pasifik, ulusal ve bölgesel turnuvalardan ve bir büyük finalden oluşan altı aylık bir müzik yarışması şeklinde planlandı. Yarışmanın ilk yılında 16 ülkenin/bölgenin katılımı gerçekleşti. Bu ülkeler: Avusturalya, Çin, Endonezya, Filipinler, Güney Kore, Hindistan, Hong Kong, Japonya, Kamboçya, Laos, Makao, Pakistan, Singapur, Tayland, Tayvan ve Vietnam.

 

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