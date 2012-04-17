Türkiye, EURO 2020'ye aday

UEFA Başkanı Michel Platini'nin İstanbul'daki UEFA Kongresi'nde Türkiye'ye destek vermesinin ardından TFF beklenen başvuruyu yaptı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Türkiye'nin UEFA EURO 2020 adaylığı ile ilgili olarak açıklamada bulundu:

"Dünyada futbolun en önemli ikinci organizasyonu olan Avrupa Futbol Şampiyonası'nın 2020 yılında Türkiye'de yapılması için bugün itibariyle adaylık dosyamızı UEFA merkezine iletmiş bulunmaktayız. Bilindiği gibi UEFA EURO 2016 için girmiş olduğumuz adaylık yarışını 1 oy farkla kazanamamıştık.

O günden bu yana Türk futbol ekonomisinin kazandığı ivme ile Avrupa'nın 6.büyük futbol ekonomisi haline gelmesi ülkemizde başta UEFA Kongresi olmak üzere U19 Avrupa Kadınlar Şampiyonası ve U20 FIFA Dünya Kupası gibi önemli organizasyonlara ev sahipliği yapma hak ve gururunu kazandırmıştır. Özellikle 36.UEFA Kongresi sırasında Türkiye'nin UEFA EURO 2020 adaylığı her fırsatta dile getirilmiş ve bu konuda emin bir şekilde ilerlememiz konusunda desteklenmiştir. Bu dönem zarfında, yurtiçinde çeşitli kentlerde modern futbol stadyumlarının inşaatına devlet garantisi altında büyük bir hız verilmesi, şehirler arasında ulaşım ağının zenginleştirilme çalışmaları adaylığımızın kabulü konusunda, destek aldığımız en önemli unsurlardır.

Türk misafirperverliğinin yanı sıra ülkemizde futbola duyulan büyük ilgi ile adaylığımızın kabulünden sonra Türkiye'de düzenlenmesini ümit ettiğimiz 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası için Türkiye Futbol Federasyonu olarak her türlü emek ve gayreti göstereceğimizi belirtir, adaylığımızın Türk futboluna hayırlı olmasını dilerim."

UEFA EURO 2020 adaylığı için başvurular 15 Mayıs 2012'de sona erecek. Bu tarihte Türkiye dışında başka aday olmadığı takdirde UEFA, ev sahipliği görüşmelerini başlatacak. Ev sahipliği için birden fazla aday çıktığı takdirde, 18 aylık adaylık süreci başlayacak. Bu sürecin sonunda 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı düzenleyecek ülke Aralık 2013 ya da Ocak 2014'te açıklanacak.