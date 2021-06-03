Türkiye, EURO 2020 öncesi son provasında 2 golle güldü

Türkiye A Milli Takımı, EURO 2020 öncesi oynadığı son hazırlık maçında Almanya'da Moldova'yı Burak Yılmaz ve Cengiz Ünder'in golleriyle 2-0 mağlup etti.

EURO 2020 hazırlıkları kapsamında Azerbaycan ve Gine ile karşılaşan A Milli Takım son provasını Moldova karşısında yaptı.

A Milli Takım, 11 Haziran'da başlayacak Avrupa Şampiyonası öncesi Almanya'da oynadığı maçta rakibini 2-0 mağlup etti.

A Milli Takıma galibiyeti getiren golleri 58. dakikada Burak Yılmaz ve 77'de Cengiz Ünder kaydetti.

Milliler daha önce Antalya'da oynadığı iki hazırlık maçında Azerbaycan'ı mağlup ederken Gine ile berabere kalmıştı.

A Milli Takım, EURO 2020'nin açılış maçında Roma'da İtalya ile karşılaşacak.

Karşılaşmayı TFF Başkanı Nihat Özdemir de takip etti

A Milli Takım'ın, Moldova ile oynadığı maçı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir de takip etti. Özdemir, karşılaşmayı TFF Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte izledi.