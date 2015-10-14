Türkiye EURO 2016 finallerinde



Türkiye A Milli Futbol takımı, 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri A grubundaki son maçında İzlanda’yı 1-0 yendi. Konya’da oynanan mücadelenin tek golünü 89’uncu dakikada Selçuk İnan attı. Türkiye, bu sonuçla puanını 18’e yükseltti. Türk Milli Takımı, Kazakistan’ın da Letonya deplasmanında 1-0 galip gelmesiyle 9 grup içinde en iyi 3. ülke olarak gelecek haziran ayında Fransa’da yapılacak Avrupa Futbol Şampiyonası finallerine doğrudan katılmaya hak kazandı. Kırmızı-beyazılılarda Gökhan Töre 77’nci dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Türkiye ile aynı grupta yer alan futbolun ekol ülkelerinden Hollanda milli takımı son maçında konuk ettiği ve finalleri daha önce garantilemiş olan Çek Cumhuriyeti’ne 3-2 yenilerek turnuva dışında kaldı. ‘Portakallar’ın en azından grup üçüncüsü olup play-off maçı oynama şansını yakalaması için Çekleri yenmesi ve Türkiye’nin de İzlanda’ya kaybetmesi gerekiyordu. Ancak Türkiye lider İzlanda’yı yenerek grup üçüncülüğünü garantiledi. Ardından Letonya’dan Kazakistan’ın 1-0’lık galibiyet haberi gelince Ay-yıldızlılar Macaristan’ın önünde en iyi grup üçüncüsü olarak finallere doğrudan gitmeye hak kazandı.

1996, 2000 ve 2008’den sonra Avrupa Futbol Şampiyonası finallerinde 4’üncü kez mücadele etme hakkı kazanan Türkiye en büyük başarısını 2008’de Avusturya ile İsviçre’nin ortaklaşa düzenlediği EURO 2008’de yarı finale yükselerek yakalamıştı.

‘Rüya gol!'

Türkiye’nin doğrudan finallere gitmesi ve Hollanda’nın 1984’ten beri ilk kez bir Avrupa Futbol Şampiyonası’nın dışında kalması Alman basınında da yankı buldu. Çok satan Bild gazetesi spor sayfasında ‘Hollanda dramı’ manşetini kullanırken devamında ‘Rüya gol! Türkiye 10 kişiyle finallerde’ satırlarına yer verdi.

Spor internet portalı Kicker ise ‘Kuat sayesinde: Türkiye doğrudan finallerde’ başlıklı haberinde ‘Türkiye için ne akşam! Fatih Terim’in takımı İzlanda’yı 1-0 yenerek A grubunda kendi gücüyle üçüncü sırayı almakla kalmadı" ifadesini kullandı ve devamında Letonya karşısında Kazakistan'ın golünü atan Kuat'a atıfta bulunarak '2002'nin Dünya üçüncüsü, Kazak Islambek Kuat’ın sayesinde play-off maçı da oynamayacak. Onun yerine Macaristan play-off'lara gidiyor” satırlarını kullandı.

20 takım EURO 2016 bileti aldı

2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde grup maçları dün akşam oynanan son karşılaşmalarla tamamlandı. H grubunda Malta'yı deplasmanda 1-0 yenen Hırvatistan İtalya'nın ardından finalleri garantileyen ikinci takım oldu. İtalya'ya 2-1 kaybeden Norveç üçüncülüğü aldı. B grubunda finalleri daha önce garantileyen takımlardan Belçika İsrail'i 3-1 ve İskoçya da Andorra'yı 2-0 yendi. Kıbrıs'ı 3-2 ile geçen Bosna Hersek grubu üçüncü sırada tamamladı.

Ev sahibi Fransa, gruplarında ilk 2'ye giren 18 takım ile en iyi üçüncü ülke olan Türkiye, finallere doğrudan katılma hakkını kazandı. Play-off mücadeleleri sonunda final bileti alacak 4 takımla birlikte EURO 2016'ya katılacak 24 takım belli olacak.

Fransa (ev sahibi), İngiltere, Çek Cumhuriyeti, İzlanda, Avusturya, Kuzey İrlanda, Portekiz, İsviçre, İspanya, İtalya, Belçika, Galler, Romanya, Arnavutluk, Almanya, Polonya, Rusya, Slovakya, Hırvatistan, Türkiye (en iyi 3.) EURO 2016 finallerine doğrudan katılacak.

Gruplarını üçüncü sırada tamamlayan en 3. Türkiye dışında kalan 8 ülke, Macaristan, Ukrayna, Norveç, Danimarka, İsveç, İrlanda Cumhuriyeti, Bosna Hersek ve Slovenya 18 Ekim pazar günü yapılacak kura eşleşmesi sonrası çift maçlı eleminasyon sistemine göre 12-17 Ekim tarihleri arasında play-off maçları oynayacak.