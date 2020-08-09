Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, döviz alım-satım işleminin merdiven altına indiği uyarısında bulunarak, "Getirilen yüzde 1’lik Kambiyo Gider Vergisi devlete bir gelir getirmekten çok piyasadaki spekülatörlere yaradı" dedi.

Son günlerde rekor kıran döviz kurunun ardından TESK Başkanı Bendevi Palandöken, merdiven altı döviz uyarısında bulundu.

Palandöken tarafından yapılan yazılı açıklamada, bankalar ve döviz bürolarınca alınan yüzde 1 Kambiyo Gider Vergisi (KGV) nedeniyle döviz alım-satımının merdiven altına indiğini ifade edilerek, şöyle denildi: "Yüzde 1 oranındaki verginin kalkması ile merdiven altı döviz alım ve satımı önlenir. Getirilen yüzde 1’lik KGV devlete bir gelir getirmekten çok piyasadaki spekülatörlere yaradı. Zaman kaybedilmeden KGV oranındaki yüksek vergi artışının kaldırılması merdiven altı yabancı para alım ve satımının önüne geçer."

Kambiyo Gider Vergisi nedir?

Döviz ve altın alım satımında uygulanan vergi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, kambiyo işlemlerinde uygulanan Banka Sigorta ve Muamele Vergisi (BSMV) oranı binde 2'den yüzde 1'e çıkarılmıştı.