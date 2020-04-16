Türkiye, eski eşi tarafından öldürülen Ayşe Paşalı'nın ailesine 50 bin Euro tazminat ödeyecek

Türkiye, 2010’da koruma talebi mahkemece reddedilen Ayşe Paşalı’nın eski eşi tarafından öldürülmesindeki sorumluluğunu kabul ederek aileye 50 bin Euro dostane çözüm önerdi. Paşalı ailesi, öneriyi kabul etti.

İstikbal Yetkin tarafından evliliği boyunca şiddet gören Ayşe Paşalı, 2010’da boşandı. Buna karşın eski eşinin tehditlerinden ve şiddetinden kurtulamayan Paşalı, savcılığa yaptığı suç duyurularından sonuç alamadı, mahkemeden koruma talep etti. Ancak mahkeme, aralarında evlilik birliği kalmadığı gerekçesiyle talebi reddetti. Yetkin, 7 Aralık 2010’da Paşalı’yı 11 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Mahkeme, “tasarlayarak öldürme” suçundan Yetkin’i ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre ailenin avukatları Onur Tatar ve Elif Kabadayı Tatar, bu süreçte devletin Paşalı’nın yaşam hakkını koruyamadığı gerekçesiyle AİHM’ye başvurdu. AİHM İkinci Daire’deki 9 yıldır süren dava kapsamında hükûmet tarafından imzalanan bildirgede, Türkiye’nin yaşamın korunmasındaki başarısızlıklardan kaynaklanan ölüm vakasının meydana gelmesinden pişmanlık duyduğu ifade edildi.

Hükûmetin Paşalı’nın aile içi şiddete karşı korunmasını sağlayamadığı belirtilen bildirgede, Türkiye hükümetinin, AİHM’deki bu davanın dostane olarak çözülmesini sağlamak amacıyla, başvuranlara müştereken 50 bin Avro ödemeyi teklif ettiği ifade edildi.

Ayrıca dava masraf ve giderleri karşılamak için 2 bin Avro ödenmesi de önerildi. Paşalı ailesi çözüm önerisini kabul etti. Böylece dava, Paşalı ailesi lehine sonuçlanmış oldu.