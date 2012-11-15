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Türkiye, Suriye Ulusal Koalisyonu'nu resmen tanıdı

Dışişleri Bakanı Davutoğlu, Fransa ve ABD'den sonra Türkiye de Suriye Ulusal Koalisyonu'nu (SUKO) Suriye halkının meşru temsilcisi olarak tanıdığını açıkladı

15 Kasım 2012 17:57

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye'nin Suriye Ulusal Koalisyonu'nu Suriye halkının meşru temsilcisi olarak tanıdığını söyledi.

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Cibuti'de düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 39. Bakanlar Konseyi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada Suriye'deki trajediye dikkati çekerek, Suriye'de 39 binden fazla kişinin katledildiğini, Suriye yönetiminin sivilleri hedef almaya devam ettiğini kaydetti.

Devam eden trajedinin nedeninin, Suriye halkının meşru taleplerini kabul etmeyi reddeden Suriye rejimi olduğunu söyleyen Davutoğlu, Suriye rejiminin tüm meşruiyetini kaybettiğini belirtti. Davutoğlu, Suriye muhalefetinin ve halkının daha fazla desteği hak ettiğini vurgulayarak, uluslararası toplumu Suriye halkını desteklenmeye çağırdı.

 

İsrail masum insanları öldürüyor

 

İsrail'in Filistin'de uyguladığı işgalden bahseden Davutoğlu, İsrail'in Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşim politikası, işgali ve saldırgan tutumunun kalıcı barış yönündeki çabaları engellediğini ifade etti.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği geniş çaplı saldırılara da değinen Davutoğlu, İsrail'in acımasız bir şekilde masum insanları öldürdüğünü ifade etti.

Davutoğlu, Türkiye'nin İsrail'in saldırganlığına karşı ilkeli bir eylemde bulunmak ve bu saldırıları durdurmak için Birleşmiş Milletler'de uluslararası toplumu göreve çağırdığını hatırlattı.

 

İİT'den Filistin'e destek

 

İİT toplantısından, son iki gün İsrail saldırılarına maruz kalan Filistinlilere destek kararı çıktı.

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