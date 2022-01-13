Türkiye-Ermenistan normalleşme görüşmeleri öncesi AFP, Kars'ta halkın nabzını tuttu: Artık herkes için barış içinde yaşama vakti

T24 Dış Haberler

Türkiye-Ermenistan arasında normalleşme süreci üzerine Fransız AFP haber ajansı, Kars'ın Akyaka ilçesinde sınırda yaşayanlarla konuştu. Haber için konuşan bölge halkı, bir zamanlar karşılıklı ticaretin yapıldığı sınırı hatırlatarak yeniden ilişkilerin normalleşmesini beklediklerini söyledi.

France 24'te yer alan haber, yarın (14 Ocak 2022) Türkiye ve Ermenistan'ın atadığı özel temsilcilerin Moskova'da gerçekleştireceği ilk görüşme öncesi, Kars'ın Ermenistan'a sınır ilçesi Akyaka'da yaşayan halkın görüşlerine yer verdi.

"Sınır bizim dünyaya penceremiz"

Haber için konuşan Akyaka Ticaret Birliği Başkanı Engin Yıldırım "1993 yılında sınır kapandığından bu yana bölgemiz ülkenin kör noktası hâline geldi, her yandan kilitlendi. Bu sınır bizim dünyaya penceremiz" dedi.

Akyaka Sınır Kapısı, 1991'de Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla Ermenilerle Azeriler arasında çıkan Birinci Dağlık Karabağ Savaşı'nın ardından 1993'te kapatılmıştı. Bölge halkının 1993 öncesi trenlerin karşılıklı gidip geldiği Akyaka tren istasyonuna "nostalji istasyonu" adını verdiği aktarıldı.

AFP'ye konuşan tarihçi Vedat Akçayoz, Sovyetler Birliği'nin dağıldığı günleri hatırlayarak "1991'de iki taraftan insanlar görüşmek için sınıra akın ederdi" dedi.

Normalleşme adımları

Haberde, 2020 yılında Ermenistan ve Azerbaycan arasında çıkan 2. Dağlık Karabağ Savaşı ve Rusya aracılığındaki ateşkes hatırlatıldı. Bu gelişmeden itibaren Ermenistan ve Türkiye arasında diplomatik gelişmeler yaşandığı belirtilen haber şöyle devam etti:

"Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen yılın ekim ayında Erivan'ın Bakü'yle iyi niyeti sürdürmesi durumunda Ermenistan'la ilişkilerin normalleştirilmesini engelleyecek bir durum bulunmadığını söyledi.

Ankara ve Ermenistan bunun üzerine görüşmeler için özel temsilciler atadı. Erivan, ikinci Dağlık Karabağ savaşı sonrası Türk ürünlerine uygulanan ambargoyu kaldırmaya karar verdi"

Haber için konuşan Yıldırım, Akyaka'da bölge halkının diplomatik gelişmeleri yakından takip ettiğini söyledi ve şöyle devam etti:

"Hükümetimiz sınırı yeniden açma taraftarı, inanıyorum ki Ermeniler de öyle. Bizim Ermenilerle, onların da bizimle bir sorunu yok"

"Aynı şeylere gülüyor, ağlıyoruz"

AFP, Kars'ta bir dönem şehre gelen Ermenilere satış yapan yerel satıcılarla da konuştu. Peynir satıcısı Hüseyin Kanık, Sovyetler Birliği dönemde karşılıklı yapılan alışverişi hatırlatarak "Yakında o günlere döneceğiz" dedi.

Kars'ta otel işleten Gaffar Demir de "Yolumuz, demiryolumuz var ancak Ermenistan'la ilişkimiz yok. Artık herkes için barış içinde yaşama vakti" dedi.

Haber için konuşan Eski Kars Valisi Naif Alibeyoğlu, "Bazı fanatik unsurlar söz konusu olabilir fakat bizim halklarımız arasında bir düşmanlık yok" derken, eski valinin kardeşi ve yerel televizyon kanalı Serhat TV'nin kurucusu Alican Alibeyoğlu ise "Birbirimize benziyoruz, aynı şeylere gülüyoruz ve ağlıyoruz" dedi.