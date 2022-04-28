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Dünya

Türkiye-Ermenistan görüşmelerinin üçüncüsü Viyana'da yapılacak

28 Nisan 2022 18:36

Türkiye ve Ermenistan özel temsilcileri, üçüncü toplantıyı 3 Mayıs tarihinde, Viyana'da gerçekleştirecek.

Türkiye ve Ermenistan ilişkilerinin normalleştirilmesi süreci kapsamında iki ülkenin temsilcileri, üçüncü kez bir araya gelecek. 

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, görüşmenin 3 Mayıs günü, Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, "Türkiye ve Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcileri Büyükelçi Serdar Kılıç ve Ermenistan Meclis Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan arasındaki üçüncü görüşme, 3 Mayıs 2022 tarihinde Viyana'da gerçekleştirilecektir" denildi. 

 
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