Türkiye-Ermenistan görüşmelerinin üçüncüsü Viyana'da yapılacak

Türkiye ve Ermenistan özel temsilcileri, üçüncü toplantıyı 3 Mayıs tarihinde, Viyana'da gerçekleştirecek.

Türkiye ve Ermenistan ilişkilerinin normalleştirilmesi süreci kapsamında iki ülkenin temsilcileri, üçüncü kez bir araya gelecek.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, görüşmenin 3 Mayıs günü, Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, "Türkiye ve Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcileri Büyükelçi Serdar Kılıç ve Ermenistan Meclis Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan arasındaki üçüncü görüşme, 3 Mayıs 2022 tarihinde Viyana'da gerçekleştirilecektir" denildi.