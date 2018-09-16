Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası Kocaeli'de yapıldı

Dinçer AKBİR - Alişan KOYUNCU / KARTEPE (Kocaeli) (DHA) - Kocaeli\'nin Kartepe ilçesinde düzenlenen Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası\'nın 2\'nci ayak yarışları, izleyenlerin nefeslerini kesti.

Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası\'nın 2\'nci ayak yarışları, Türkiye Motosiklet Federasyonu ve Kartepe Motosiklet Spor Kulübü\'nün iş birliği ile Kartepe\'de düzenlendi. Maşukiye Yarış Parkuru\'nda düzenlenen şampiyonada Türkiye\'nin birçok yerinden gelen 94 sporcu Enduro Motor klasmanında yarışırken, 32 sporcu ise ATV klasmanında yarıştı. Sporcular Enduro ve ATV araçları kategorisinde 30 kilometrelik parkurda 3 tur atarak 90 kilometreyi tamamladı. Motor tutkunları yarışmaları heyecanla izledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Motosikletlerin yarış öncesi hazırlıkları

- Enduro yarışlarından görüntü

- ATV yarışlarından görüntü

- Detay

FOTOĞRAFLI