Türkiye 'en refah ülkeler' sıralamasında 80'inci oldu

T24 - Merkezi Londra'da bulunan uluslararası düşünce kuruluşu Legatum Institute tarafından yapılan ve 110 ülkenin yer aldığı Refah Listesi'nde Türkiye ortalamada 80'inci sırada yer alırken, en iyi dereceyi 'devlete güven' kategorisinde elde etti.

Legatum, listeyi, ekonomi, fırsat eşitliği ve girişimcilik, yönetim, eğitim, sağlık, kişisel ve ulusal güvenlik, kişisel özgürlük ve sosyal sermaye kriterlerini dikkate alarak hazırladı. Legatum, ülkeleri bu sekiz kategorinin her biri için ayrı ayrı da sıraladı.

Türkiye en iyi dereceyi yönetim ve devlet kurumlarına güven kategorisinde 51'inci sırayı alarak elde etti. Bu sıralamanın alt kategorisinde ise yargıya güven sıralamasında 23'üncü, orduya güven konusunda ise 29'uncu sırada yer aldık.

Türkiye'nin en kötü performans gösterdiği kategori ise sosyal sermaye oldu. Türkiye bu kategoride 108'inci sırayı aldı.

Legatum, sosyal sermaye, toplumun kendi içinde kurduğu sosyal etkileşim ağları ve sosyal birliktelik olarak tanımlıyor. Kuruluşa göre toplumsal ilişkiler de ülkedeki refahın önemli bir bileşimi.

Türkiye'nin alt sıralarda olduğu bir başka kriter ise kişisel ve ulusal güvenlik. Türkiye'nin 83. sırada yer aldığı bu kriter Legatum tarafından, devlet desteğiyle işlenen siyasi suçlar, iç savaş, toplulukların karşı karşıya olduğu sorunlar, gece korkmadan sokağa çıkabilme gibi alt kriterlerle ölçülüyor.

Refah Listesi'nin ilk üç sırasında ise kuzey Avrupa ülkeleri Norveç, Danimarka ve Finlandiya alırken, Amerika Birleşik Devletleri 10, İngiltere 13 ve Almanya ise 15'inciliği aldı.

Listenin en sonunda ise Orta Afrika Cumhuriyeti, Pakistan ve Zimbabwe yer alıyor.



İşte Türkiye'nin kategori sıralaması

Kategori Sıra

Yönetim 51

Fırsat eşitliği ve 53

girişimcilik

Sağlık 57

Ekonomi 69

Eğitim 82

Güvenlik 83

Kişisel Özgürlük 95

Sosyal Sermaye 108

Genel Sıralama 80