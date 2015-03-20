143 ülkede yapılan mutluluk araştırmasında Türkiye, Bangladeş ve Sırbistan ile aynı puanı alarak sondan üçüncülüğü paylaştı. Türkiye, geçen yıl ise 135 ülke arasında 97’nci olmuştu.

ABD merkezli kamuoyu araştırma şirketi Gallup, bugün kutlanan “Birleşmiş Milletler Uluslararası Mutluluk Günü” için kapsamlı bir mutluluk araştırması yaptı. 143 ülkenin yer aldığı araştırmada, Türkiye “en mutsuz” üçüncü ülke oldu.

Anket kapsamında 143 ülkeden yetişkin bireylere “bir gün önce ne kadar güldükleri, bir gün önce ne kadar iyi dinlendikleri, insanlar tarafından saygıyla karşılanıp karşılanmadıkları” ve “bir gün önce ilginç bir bilgi öğrenip öğrenmedikleri” soruldu. En mutsuz ülkeler sıralamasında Sudan olurken, geçtiğimiz günlerde 20 kişinin öldürüldüğü terör saldırısı ile sarsılan Tunus, en mutsuz ikinci ülke olarak açıklandı. Türkiye, Bangladeş ve Sırbıstan ise aynı puanı alarak sondan üçüncülüğü paylaştı.

Araştırmaya göre, dünyadaki en mutsuz kişiler savaşlar ve iç karışıklarla anılan Kuzey Afrika ve Ortadoğu bölgelerinde yaşıyor.

Ortadoğu bölgesinde Suudi arabistan harici ülkelerin dünya standartlarının çok altında kaldığı belirlendi. Türkiye’nin 54 aldığı 100 üzerinden puanlama sisteminde, dünya ortalaması 71 puan oldu.

Güney Amerika çok mutlu

Gallup’un araştırması, Güney Amerika’da yaşayan kişilerin yeryüzündeki en mutlu insanlar olduğunu ortaya koydu. İlk 10 sırada yer alan ülkelerin tamamı Güney Amerika’da yer alıyor.

Paraguay, 100 üzerinden 89 alarak dünyanın en mutlu ülkesi olarak açıklandı. Güney Amerika ülkeleri Kolombiya, Ekvador ve Guatemala 84 puan alarak, Paraguay’ı takip etti. Gelir seviyesinin çok düşük olduğu Guatemala’nın, dünyanın en mutlu 4. ülkesi olarak açıklanması, ülkelerdeki gelir seviyesinin mutluluk için temel faktör olmadığını ortaya koydu. Zenginlik ve refah konusunda dünyanın gerisinde kalan Güney Amerika ülkelerinin dünyanın en mutlu ülkelerini oluşturması da bu durumu destekler nitelikte. Bu ülkelerin aksine, Ebola vürüsünün ekonomik zarara yol açtığı Afrika ülkeleri, yakın tarihinde yaşadığı savaş nedeni ile harabeye dönenAfganistan ve Suriye, Irak gibi diğer Ortadoğu ülkeleri oldukça mutsuz.

2013’te daha mutluydu

Gallup’un 2013 yılında yaptığı mutluluk anketinde Türkiye 135 ülke arasında 97’nci sırada yer almıştı. 2013 yılında listede ilk sıralara Panama, Kosta Rika, Danimarka, Avusturya, Brezilya, ElSalvador, Uruguay ve İsveç oturmuştu. En mutsuz ülkeler ise Suriye, Afganistan, Haiti, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Çad ve Madagaskar olmuştu.