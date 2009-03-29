Türkiye en kanlı seçimi yaşıyor

Adana'da, oy verme işlemi sırasında çıkan tartışma sonrasında meydana gelen kavgada, 7 kişi tüfekle yaralandı.



Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Tepebağ Mahallesi'ndeki Tepebağ Lisesinde oy kullanan Ramazan A. ile Cengiz Ç. arasında sıra nedeniyle tartışma çıktı. Birbirleriyle küfürleştikleri belirtilen iki kişi, araya giren vatandaşların müdahalesiyle ayrıldı.



Daha sonra, Cengiz Ç, beraber alkol aldıkları Yusuf Ç, Hüseyin T, Levent P. ve Kadir S.Ş. ile Ramazan A'nın evine giderek, kendisiyle görüşmek istediler. Burada çıkan tartışma sırasında, Ramazan A'nın oğlu Cengiz A, av tüfeğiyle ateş açtı.



Olayda, Cengiz Ç. ve beraberindeki 4 kişi ile çevredeki vatandaşlardan Edibe Y. ile Suzan B. yaralandı. Yaralılar Adana Devlet ve Numune hastanelerine kaldırıldı.



Bu arada, Ramazan A. ile oğlu Cengiz A. olayda kullanılan av tüfeği ile yakalanarak polis merkezine götürüldü.

