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Yaşam

Türkiye en iyiler listesinde

ABD’nin önde gelen gezi dergilerinden Condé Nast Traveler’in okuyucuları tarafından belirlenen en iyiler listesinde Türkiye ilk sıralarda yer aldı.

16 Kasım 2008 02:00

ABD’nin önde gelen gezi dergilerinden Condé Nast Traveler’in okuyucuları tarafından belirlenen en iyiler listesinde Türkiye ilk sıralarda yer aldı.

Derginin Kasım 2008 baskısı, ‘Turizmde İlk 100-Dünyanın En İyileri - Okuyucu Ödülleri’ sayısıyla en iyi turizm ürünlerinin seçimini ve sıralamasını yaptı. Türkiye ‘ülkeler’ sıralamasında 86,82 puanla 15’inci sırada yer aldı. Güney Avrupa’nın en iyi otelleri sıralamasında, Four Seasons-Sultanahmet beşinci, Çırağan Palace Kempinski 27’inci ve Ceylan Intercontinental Otel 44’üncü sırada sayıldı.

En iyi 10 Avrupa adası kategorisindeyse, Bozcaada ve Türkiye’nin Ege Adaları dördüncü sırada ödüllendirildi. Trend belirleyici seyahat dergileri arasında gösterilen ve bir milyonun üzerinde basılan Condé Nast Traveler dergisinin okuyucu ödülleri sayısı her yıl basılıyor ve ABD’li turistlerin seyahatlerini şekillendirirken başvurdukları kaynaklar arasında gösteriliyor. En iyi şehir sıralamasında Bangkok birinci sırada yer alırken, en güzel ada Bermuda, en iyi otel de İtalya’nın Toskana şehrindeki Hotel Il Pellicano oldu. Pellicano oteli, yeşillikler içinde sakin bir butik otel. En beğenilen hizmetleriyse spa merkezi ve çiçek mağazaları. (aa)

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