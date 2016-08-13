Türkiye, ‘en itibarlı ülkeler’ listesinde 19 sıra geriledi

Global İtibar Danışmanlık Şirketi, “Reputation Institute”un yayımladığı 2016 “Most Reputable Countries” (En İtibarlı Ülkeler) raporuna göre Türkiye 70 ülke içindeki sıralamasında 7 puan kaybederek 58’inci sırada yer aldı. Geçtiğimiz yıl 39’uncu sırada yer alan Türkiye, 70 ülke içinde en büyük düşüşü yaşayan ülke oldu.
Bianet’in haberine göre, sıralamadaki düşüşün en önemli etkenleri arasında İstanbul ile Ankara’daki terör saldırıları, medyaya baskı ve sansür, sınır komşusu Suriye’de süregelen savaş gibi etkenler bulunuyor.
“Reputation Institute”un 48 bin kişiyle anket yaparak tamamladığı araştırma ülkelerin dünyadaki gelişmeleri dikkatle izleyen uluslararası kamuoyu tarafından nasıl görüldüğünü ortaya koyuyor.
Rapora göre İsveç “En İtibarlı Ülkeler” listesinde birinci sırayı alırken Justin Trudeau’nun Kanada’sı ise ikinci sırada.
Türkiye 19 sıra geriledi
Raporun “oluşturması çok zor, yerle yeksan etmesi ise çok kolay” olarak nitelediği ülke itibarı listesinde Türkiye’nin geçtiğimiz yıla göre 19 sıra gerilemesi dikkat çekti. Raporda Türkiye’de şehirlerde gerçekleşen saldırı olaylarının turizmi durma noktasına getirdiği ve Türkiye’nin yatırım yapmaya uygun, gelişmekte olan bir pazar olarak görülmesine rağmen güvenlik sorununun yaşanması gibi konulara değinildi.
İsveç birinci sırada
Bu yılın itibar birincisi İsveç. İsveç’teki yüksek yaşam standardı ve hem annenin hem de babanın yararlanabildiği uzun süreli doğum izni hakkı sunulması gibi etkenlerle uluslararası alanda itibarını arttırdı.
İtibar sıralamasında geçen yıla göre 4.7 puan kaybeden ve 67’inci sırada yer alan Suudi Arabistan’ın gerilemesinde Yemen’e düzenlenen hava saldırıları ve dünya medyasında da geniş yer bulan Suudi kadınlar üzerindeki baskı ve şiddet etkili oldu.
Almanya’nın 1.4 puanlık gerilemesinin sebebi olaraksa Almanya Başbakanı Angela Merkel’in popülaritesinin Köln ve diğer şehirlerde sivillere karşı düzenlenen saldırılar sonrası azalması gösteriliyor.
İngiltere listede ilk 10’a girmeyi başaramadı ancak geçen seneki yerini koruyarak 13’üncü sırada yer aldı.
ABD 28’inci Rusya 65’inci sırada
Dünyanın en güçlü ekonomisi ABD listede 28’inci sırada yer aldı. Barack Obama ABD’de başkanlık koltuğuna oturduğu ilk zamanlarda ABD uluslararası düzeyde itibarını artırmıştı.
Rusya 70 ülkelik sıralamada 65’inci ülke olarak Nijerya, Pakistan ve Irak gibi çatışmaların yaşandığı ülkelere çok yakın bir sıralama kaydetti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın yanında yer alan tavrı ve Rusya’da LGBTİ’lerin karşılaştığı hak ihlalleri gibi iki önemli meselenin Rusya’nın dünya çapında itibar kaybetmesinde rol oynadığı söyleniyor.
Liste nasıl hazırlandı?
“En İtibarlı Ülkeler” listesinde dünyanın en gelişmiş ekonomiye sahip sekiz ülkesinde yaşayan (Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Rusya, İngiltere, ABD) 48 bin kişi 70 ülkeyi 16 farklı konu başlığında notlandırdı.
Bu değerlendirme kriterleri arasında çevre düzeni, seyahat güvenliği, sosyal politikalar, hükümetin etkinliği, ekonominin durumu ve ülkenin konukseverliği gibi başlıklar bulunuyor.
“En İtibarlı Ülkeler” listesi dünyadaki bütün ülkeleri kapsamıyor. Örneğin geçtiğimiz beş yıl içerisinde nüfusunun yarısından fazlası hayatını kaybeden ve ülkeden göç etmek zorunda bırakılan Suriye, ya da dünyanın en mutlu insanlarının yaşadığı İzlanda 70 ülkelik bu listede yer almıyor.
Global itibar danışmanlık şirketi, “Reputation Institute”un yayımladığı 2016 yılı En İtibarlı Ülkeler listesi şöyle:
1. İsveç
2. Kanada
3. İsviçre
4. Avustralya
5. Norveç
6. Finlandiya
7. Yeni Zelanda
8. Danimarka
9. İrlanda
10. Hollanda
11. Avusturya
12. İtalya
13. Birleşik Krallık (İngiltere)
14. Japonya
15. Fransa
16. Belçika
17. İspanya
18. Almanya
19. Portekiz
20. Singapur
21. Çek Cumhuriyeti
22. Kosta Rika
23. Peru
24. Brezilya
25. Tayvan
26. Tayland
27. Polonya
28. ABD
29. Arjantin
30. Dominik Cumhuriyeti
31. Malezya
32. Filipinler
33. Porto Riko
34. Şili
35. Panama
36. Paraguay
37. Endonezya
38. Küba
39. Fas
40. Yunanistan
41. Venezüella
42. Ekvator
43. Meksika
44. Hindistan
45. Güney Kore
46. Birleşik Arap Emirlikleri
47. Bolivya
48. Uruguay
49. Güney Afrika
50. Guatemala
51. İsrail
52. Honduras
53. Katar
54. El Salvador
55. Mısır
56. Romanya
57. Çin
58. Türkiye
59. Ukrayna
60. Kolombiya
61. Kazakistan
62. Nikaragua
63. Angola
64. Cezayir
65. Rusya
66. Nijerya
67. Suudi Arabistan
68. Pakistan
69. İran
70. Irak