Türkiye, ‘en itibarlı ülkeler’ listesinde 19 sıra geriledi

Global İtibar Danışmanlık Şirketi, “Reputation Institute”un yayımladığı 2016 “Most Reputable Countries” (En İtibarlı Ülkeler) raporuna göre Türkiye 70 ülke içindeki sıralamasında 7 puan kaybederek 58’inci sırada yer aldı. Geçtiğimiz yıl 39’uncu sırada yer alan Türkiye, 70 ülke içinde en büyük düşüşü yaşayan ülke oldu.

Bianet’in haberine göre, sıralamadaki düşüşün en önemli etkenleri arasında İstanbul ile Ankara’daki terör saldırıları, medyaya baskı ve sansür, sınır komşusu Suriye’de süregelen savaş gibi etkenler bulunuyor.

“Reputation Institute”un 48 bin kişiyle anket yaparak tamamladığı araştırma ülkelerin dünyadaki gelişmeleri dikkatle izleyen uluslararası kamuoyu tarafından nasıl görüldüğünü ortaya koyuyor.

Rapora göre İsveç “En İtibarlı Ülkeler” listesinde birinci sırayı alırken Justin Trudeau’nun Kanada’sı ise ikinci sırada.

Türkiye 19 sıra geriledi

Raporun “oluşturması çok zor, yerle yeksan etmesi ise çok kolay” olarak nitelediği ülke itibarı listesinde Türkiye’nin geçtiğimiz yıla göre 19 sıra gerilemesi dikkat çekti. Raporda Türkiye’de şehirlerde gerçekleşen saldırı olaylarının turizmi durma noktasına getirdiği ve Türkiye’nin yatırım yapmaya uygun, gelişmekte olan bir pazar olarak görülmesine rağmen güvenlik sorununun yaşanması gibi konulara değinildi.

İsveç birinci sırada

Bu yılın itibar birincisi İsveç. İsveç’teki yüksek yaşam standardı ve hem annenin hem de babanın yararlanabildiği uzun süreli doğum izni hakkı sunulması gibi etkenlerle uluslararası alanda itibarını arttırdı.

İtibar sıralamasında geçen yıla göre 4.7 puan kaybeden ve 67’inci sırada yer alan Suudi Arabistan’ın gerilemesinde Yemen’e düzenlenen hava saldırıları ve dünya medyasında da geniş yer bulan Suudi kadınlar üzerindeki baskı ve şiddet etkili oldu.

Almanya’nın 1.4 puanlık gerilemesinin sebebi olaraksa Almanya Başbakanı Angela Merkel’in popülaritesinin Köln ve diğer şehirlerde sivillere karşı düzenlenen saldırılar sonrası azalması gösteriliyor.

İngiltere listede ilk 10’a girmeyi başaramadı ancak geçen seneki yerini koruyarak 13’üncü sırada yer aldı.

ABD 28’inci Rusya 65’inci sırada

Dünyanın en güçlü ekonomisi ABD listede 28’inci sırada yer aldı. Barack Obama ABD’de başkanlık koltuğuna oturduğu ilk zamanlarda ABD uluslararası düzeyde itibarını artırmıştı.

Rusya 70 ülkelik sıralamada 65’inci ülke olarak Nijerya, Pakistan ve Irak gibi çatışmaların yaşandığı ülkelere çok yakın bir sıralama kaydetti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın yanında yer alan tavrı ve Rusya’da LGBTİ’lerin karşılaştığı hak ihlalleri gibi iki önemli meselenin Rusya’nın dünya çapında itibar kaybetmesinde rol oynadığı söyleniyor.

Liste nasıl hazırlandı?

“En İtibarlı Ülkeler” listesinde dünyanın en gelişmiş ekonomiye sahip sekiz ülkesinde yaşayan (Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Rusya, İngiltere, ABD) 48 bin kişi 70 ülkeyi 16 farklı konu başlığında notlandırdı.

Bu değerlendirme kriterleri arasında çevre düzeni, seyahat güvenliği, sosyal politikalar, hükümetin etkinliği, ekonominin durumu ve ülkenin konukseverliği gibi başlıklar bulunuyor.

“En İtibarlı Ülkeler” listesi dünyadaki bütün ülkeleri kapsamıyor. Örneğin geçtiğimiz beş yıl içerisinde nüfusunun yarısından fazlası hayatını kaybeden ve ülkeden göç etmek zorunda bırakılan Suriye, ya da dünyanın en mutlu insanlarının yaşadığı İzlanda 70 ülkelik bu listede yer almıyor.

Global itibar danışmanlık şirketi, “Reputation Institute”un yayımladığı 2016 yılı En İtibarlı Ülkeler listesi şöyle:

1. İsveç

2. Kanada

3. İsviçre

4. Avustralya

5. Norveç

6. Finlandiya

7. Yeni Zelanda

8. Danimarka

9. İrlanda

10. Hollanda

11. Avusturya

12. İtalya

13. Birleşik Krallık (İngiltere)

14. Japonya

15. Fransa

16. Belçika

17. İspanya

18. Almanya

19. Portekiz

20. Singapur

21. Çek Cumhuriyeti

22. Kosta Rika

23. Peru

24. Brezilya

25. Tayvan

26. Tayland

27. Polonya

28. ABD

29. Arjantin

30. Dominik Cumhuriyeti

31. Malezya

32. Filipinler

33. Porto Riko

34. Şili

35. Panama

36. Paraguay

37. Endonezya

38. Küba

39. Fas

40. Yunanistan

41. Venezüella

42. Ekvator

43. Meksika

44. Hindistan

45. Güney Kore

46. Birleşik Arap Emirlikleri

47. Bolivya

48. Uruguay

49. Güney Afrika

50. Guatemala

51. İsrail

52. Honduras

53. Katar

54. El Salvador

55. Mısır

56. Romanya

57. Çin

58. Türkiye

59. Ukrayna

60. Kolombiya

61. Kazakistan

62. Nikaragua

63. Angola

64. Cezayir

65. Rusya

66. Nijerya

67. Suudi Arabistan

68. Pakistan

69. İran

70. Irak