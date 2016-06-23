T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Türkiye, ‘En Huzurlu Ülkeler’ sıralamasında 145'inci sırada!

23 ülkede hiçbir terör olayı yaşanmıyor

23 Haziran 2016 00:31

ABD'deki raporda dünyadaki 163 ülke güvenlik ve huzur açısından ele alındı. En huzurlu ülke sıralamasında Türkiye 145. sırada yer alırken, en huzurlu ülke İzlanda oldu.

Amerikan "Institute for Economics and Peace" kuruluşu dünyadaki 163 ülkeyi güvenlik ve huzur açısından ele aldı. Toplumda emniyet (safety) ve güvenlik (security) düzeyi, dahili ve harici çatışma (conflict) boyutu ve askerileşme (militarisation) derecesine göre yapılan değerlendirmede, her ülkenin barış düzeyi 23 göstergeye göre değerlendirildi.

 

En huzurlu ülke İzlanda

 

Buna göre yapılan değerlendirme sonunda hazırlanan Küresel Barış Endeksi (Global Peace Index 2016) raporuna göre, İzlanda 1192 puanla en huzurlu ülke olurken, Suriye 3606 puanla dünyanın şu anda en güvensiz ülkesi oldu.

Sıralamada dünyanın en huzursuz 10 ülkesi şöyle:

Suriye

Güney Sudan

Irak

Afganistan

Somali

Jemen

Orta Afrika Cumhuriyeti

Ukrayna

Sudan

Libya

 

23 ülkede terör olayı yok

 

Dünyada son bir yıl içerisinde terörist saldırıların artması nedeniyle güvenlik açısından genel bir kötüleşme yaşandığına dikkat çekilen raporda, 163 ülkenin sadece yüzde 23'nde terör olayı olmadığı bilgisi paylaşıldı.

 

Türkiye 145. sırada

 

Türkiye, 2710 puanla barış endeksi bakımından163 ülke arasında listenin 145.sırasında yer bulabildi.

Türkiye, 2015 endeksinde ise 135.sırada bulunuyordu.

"Global Peace Index 2016" raporuna göre en güvenli-huzurlu on ülke şöyle:

 

1- İzlanda (1192 puan)

2- Danimarka

3- Avusturya

4- Yeni Zelanda

5- Portekiz

6- Çek Cumhuriyeti

7- İsviçre

8- Kanada

9- Japonya

10-Slovenya (1408 puan)

ETİKETLER

En huzurlu ülkelerlisteTürkiyekaçıncı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak, MHP'nin voleybolcuları hedef alan Birol Şahin tutumunu eleştirdi: MHP,...

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24