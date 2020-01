Türkiye, ‘En Huzurlu Ülkeler’ sıralamasında 145'inci sırada!

ABD'deki raporda dünyadaki 163 ülke güvenlik ve huzur açısından ele alındı. En huzurlu ülke sıralamasında Türkiye 145. sırada yer alırken, en huzurlu ülke İzlanda oldu.

Amerikan "Institute for Economics and Peace" kuruluşu dünyadaki 163 ülkeyi güvenlik ve huzur açısından ele aldı. Toplumda emniyet (safety) ve güvenlik (security) düzeyi, dahili ve harici çatışma (conflict) boyutu ve askerileşme (militarisation) derecesine göre yapılan değerlendirmede, her ülkenin barış düzeyi 23 göstergeye göre değerlendirildi.

En huzurlu ülke İzlanda

Buna göre yapılan değerlendirme sonunda hazırlanan Küresel Barış Endeksi (Global Peace Index 2016) raporuna göre, İzlanda 1192 puanla en huzurlu ülke olurken, Suriye 3606 puanla dünyanın şu anda en güvensiz ülkesi oldu.

Sıralamada dünyanın en huzursuz 10 ülkesi şöyle:

Suriye

Güney Sudan

Irak

Afganistan

Somali

Jemen

Orta Afrika Cumhuriyeti

Ukrayna

Sudan

Libya

23 ülkede terör olayı yok

Dünyada son bir yıl içerisinde terörist saldırıların artması nedeniyle güvenlik açısından genel bir kötüleşme yaşandığına dikkat çekilen raporda, 163 ülkenin sadece yüzde 23'nde terör olayı olmadığı bilgisi paylaşıldı.

Türkiye 145. sırada

Türkiye, 2710 puanla barış endeksi bakımından163 ülke arasında listenin 145.sırasında yer bulabildi.

Türkiye, 2015 endeksinde ise 135.sırada bulunuyordu.

"Global Peace Index 2016" raporuna göre en güvenli-huzurlu on ülke şöyle:

1- İzlanda (1192 puan)

2- Danimarka

3- Avusturya

4- Yeni Zelanda

5- Portekiz

6- Çek Cumhuriyeti

7- İsviçre

8- Kanada

9- Japonya

10-Slovenya (1408 puan)