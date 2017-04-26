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BBC Türkçe

Türkiye en güçlü pasaportlar listesinde 42. sıraya geriledi

Dünyada en güçlü pasaporta sahip ülkelerin Almanya ve Singapur olduğu açıklandı. Türkiye ise geçen yıla göre bir basamak gerileyerek 42 sırada yer aldı.

26 Nisan 2017 07:11

Dünyada en güçlü pasaporta sahip ülkelerin Almanya ve Singapur olduğu açıklandı.

Küresel Pasaport endeksinde

Birleşmiş Milletler üyesi 193 ülkenin sıralandığı listede 104 ülkeye vizesiz seyahat imkanı tanıyan Türk pasaportu, geçen yıla göre bir basamak gerileyerek 42'nci sırada yer aldı.

Türkiye'yle birlikte 42'nciliği paylaşan diğer ülkeler ise Karadağ, Moldova ve Nikaragua oldu.

Küresel pasaport endeksinin ilk sıralarında Almanya ve Singapuru takip edenler ise İskandinav ülkeleri.

İsveç pasaportuna sahip kişiler 158 ülkeye vizesiz seyahat edebilirken, Danimarka, Norveç ve Finlandiya pasaportları 157 ülkeye vizesiz seyahat imkanı tanıyor.

ABD, İngiltere, Fransa, İtalya ve İspanya pasaportları da 157 ülkeye vizesiz seyahat imkanı tanıyanlar arasında.

Liste sonunda iç savaş ve çatışmaların yaşandığı ülkeler yer aldı.

Afganistan pasaportu 24 ülkeyle, en az sayıda ülkeye vizesiz seyahat imkanı sağlayan pasaport oldu.

Pakistan, Irak ve Suriye pasaportu sahiplerinin ise sırasıyla 27, 28 ve 31 ülkeye vizesiz seyahat imkanına sahip olduğu açıklandı.

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