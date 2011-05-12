Türkiye, en çok sinema bileti kesilen 7. ülke

T24 - Avrupa Görsel-İşitsel Gözlemevi ve Lumiere Database'in 2010 yılı Avrupa'daki sinema verilerini açıkladı. Raporda, Türkiye Avrupa'da en çok bilet kesilen 7. ülke oldu.

Sinema Dergisi yeni sayısında Avrupa Görsel-İşitsel Gözlemevi ve Lumiere Database'in 2010 yılı Avrupa'daki sinema verilerini yayımladı. Rapordai Avrupa Birliği'ne üye 27 ülkede 966 milyon sinema bileti ve üye olmayan 7 Avrupa ülkesinde de 238 milyon bilet kesildiği belirtiliyor. Bu rapora göre Fransa 206 milyon bilet satışıyla 1.sırada. Ardından İngiltere, Rusya, Almanya, İtalya, İspanya ve Türkiye geliyor. Türkiye'de 2010 yılında 41 milyon bilet kesildiği belirtiliyor.





